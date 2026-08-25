Con l’avvio dei campionati, le campagne abbonamenti dei club italiani stanno entrando nella loro fase conclusiva. Dopo settimane di entusiasmo, rinnovi, nuove sottoscrizioni e continui aggiornamenti sui numeri raggiunti, diverse società hanno già deciso di chiudere la vendita delle tessere stagionali, mentre altre si preparano a farlo nei prossimi giorni. Il ritorno del calcio giocato segna infatti, tradizionalmente, il momento in cui si tirano le somme sulla risposta delle tifoserie e sulla fiducia concessa alla squadra per la nuova stagione.

C’è però chi ha scelto di concedere ancora qualche giorno ai propri sostenitori.

È il caso della Sambenedettese, che proprio oggi ha comunicato una proroga della propria campagna abbonamenti fino ai primi giorni di settembre, offrendo così un’ulteriore possibilità a chi non aveva ancora sottoscritto la tessera. Una decisione che permetterà al club marchigiano di provare a incrementare ulteriormente il dato finale e di coinvolgere ancora più tifosi in vista dei prossimi appuntamenti casalinghi.

Abbonamenti live: 25 agosto

  • Roma (A) 40.000 (tutto esaurito)
  • Inter (A) 40.000 (esaurito)
  • Milano (A) 30.000
  • Genova (A) 26.271
  • Napoli (A) 25.000 (s.o.)
  • Lecce (A) 21.000
  • Bologna (A) 20.700
  • Juventus (A) 19.900
  • Sampdoria (B) 19.500
  • Palermo (B) 17.000 (so)
  • Atalanta (A) 15.200 (so)
  • Fiorentina (A) 14.556 (s.o.)
  • Cagliari (A) 13.500
  • Parma (A) 11.907
  • Hellas Verona (B) 11.565
  • Frosinone (A) 11.302
  • Catania (C) 10.634
  • Udinese (A) 10.500
  • Ascoli (B) 9.000
  • Vicenza (B) 8.474 (s.o.)
  • Avellino (B) 7.119
  • Cesena (B) 7.114
  • Pisa (B) 7.100
  • Come (A) 7.000 (quindi)
  • Salernitana (C) 6.674
  • Padova (B) 6.230
  • Venezia (A) 6.221 (s.o.)
  • Spezia (C) 6.153
  • Union Brescia (C) 5.713
  • Mantova (B) 5.694
  • Cremonese (B) 5.544
  • Monza (A) 5.500
  • Modena (B) 5.500
  • Arezzo (B) 5.371
  • Reggiana (C) 5.080
  • Benevento (B) 4.853
  • Foggia (C) 4.600
  • Lazio (A) 4.000
  • Sambenedettese (C) 3.680
  • Empoli (B) 3.513
  • Perugia (C) 3.500
  • Barletta (C) 3.200
  • Torino (A) 3.000
  • Ravenna (C) 2.703
  • Campobasso (C) 2.500
  • Sassuolo (A) 2.500
  • Pescara (C) 1.781
  • Carrarese (B) 1.543
  • Cerignola (C) 1.500
  • Potenza (C) 1.461
  • Lecco (C) 1.401
  • Torres (C) 1.200
  • Cittadella (C) 1.050
  • Casarano (C) 1.000
  • Savoia (C) 1.000
  • Livorno (C) 950
  • Vis Pesaro (C) 900
  • Novara (C) 750
  • Virtus Entella (B) 750
  • Catanzaro (B) 748
  • Crotone (C) 747
  • Grosseto (C) 700
  • Juve Stabia (B) 700
  • Treviso (C) 699
  • Guidonia (C) 540
  • Pro Vercelli (C) 460
  • Sudtirol (B) 450
  • Latina (C) 400
  • Picerno (C) 400
  • Trento (C) 375
  • Casertana (C) 340
  • Dolomiti Bellunesi (C) 240
  • Sorrento (C) 224
  • Carpi (C) 205
  • Giana Erminio (C) 182
  • Giugliano (C) 168
  • Pianese (C) 150
  • Pineto (C) 100
  • Renate (C) 48

Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
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