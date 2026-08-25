Con l’avvio dei campionati, le campagne abbonamenti dei club italiani stanno entrando nella loro fase conclusiva. Dopo settimane di entusiasmo, rinnovi, nuove sottoscrizioni e continui aggiornamenti sui numeri raggiunti, diverse società hanno già deciso di chiudere la vendita delle tessere stagionali, mentre altre si preparano a farlo nei prossimi giorni. Il ritorno del calcio giocato segna infatti, tradizionalmente, il momento in cui si tirano le somme sulla risposta delle tifoserie e sulla fiducia concessa alla squadra per la nuova stagione.

C’è però chi ha scelto di concedere ancora qualche giorno ai propri sostenitori.

È il caso della Sambenedettese, che proprio oggi ha comunicato una proroga della propria campagna abbonamenti fino ai primi giorni di settembre, offrendo così un’ulteriore possibilità a chi non aveva ancora sottoscritto la tessera. Una decisione che permetterà al club marchigiano di provare a incrementare ulteriormente il dato finale e di coinvolgere ancora più tifosi in vista dei prossimi appuntamenti casalinghi.

Abbonamenti live: 25 agosto

Roma (A) 40.000 (tutto esaurito)

Inter (A) 40.000 (esaurito)

Milano (A) 30.000

Genova (A) 26.271

Napoli (A) 25.000 (s.o.)

Lecce (A) 21.000

Bologna (A) 20.700

Juventus (A) 19.900

Sampdoria (B) 19.500

Palermo (B) 17.000 (so)

Atalanta (A) 15.200 (so)

Fiorentina (A) 14.556 (s.o.)

Cagliari (A) 13.500

Parma (A) 11.907

Hellas Verona (B) 11.565

Frosinone (A) 11.302

Catania (C) 10.634

Udinese (A) 10.500

Ascoli (B) 9.000

Vicenza (B) 8.474 (s.o.)

Avellino (B) 7.119

Cesena (B) 7.114

Pisa (B) 7.100

Come (A) 7.000 (quindi)

Salernitana (C) 6.674

Padova (B) 6.230

Venezia (A) 6.221 (s.o.)

Spezia (C) 6.153

Union Brescia (C) 5.713

Mantova (B) 5.694

Cremonese (B) 5.544

Monza (A) 5.500

Modena (B) 5.500

Arezzo (B) 5.371

Reggiana (C) 5.080

Benevento (B) 4.853

Foggia (C) 4.600

Lazio (A) 4.000

Sambenedettese (C) 3.680

Empoli (B) 3.513

Perugia (C) 3.500

Barletta (C) 3.200

Torino (A) 3.000

Ravenna (C) 2.703

Campobasso (C) 2.500

Sassuolo (A) 2.500

Pescara (C) 1.781

Carrarese (B) 1.543

Cerignola (C) 1.500

Potenza (C) 1.461

Lecco (C) 1.401

Torres (C) 1.200

Cittadella (C) 1.050

Casarano (C) 1.000

Savoia (C) 1.000

Livorno (C) 950

Vis Pesaro (C) 900

Novara (C) 750

Virtus Entella (B) 750

Catanzaro (B) 748

Crotone (C) 747

Grosseto (C) 700

Juve Stabia (B) 700

Treviso (C) 699

Guidonia (C) 540

Pro Vercelli (C) 460

Sudtirol (B) 450

Latina (C) 400

Picerno (C) 400

Trento (C) 375

Casertana (C) 340

Dolomiti Bellunesi (C) 240

Sorrento (C) 224

Carpi (C) 205

Giana Erminio (C) 182

Giugliano (C) 168

Pianese (C) 150

Pineto (C) 100

Renate (C) 48

Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.