Con l’avvio dei campionati, le campagne abbonamenti dei club italiani stanno entrando nella loro fase conclusiva. Dopo settimane di entusiasmo, rinnovi, nuove sottoscrizioni e continui aggiornamenti sui numeri raggiunti, diverse società hanno già deciso di chiudere la vendita delle tessere stagionali, mentre altre si preparano a farlo nei prossimi giorni. Il ritorno del calcio giocato segna infatti, tradizionalmente, il momento in cui si tirano le somme sulla risposta delle tifoserie e sulla fiducia concessa alla squadra per la nuova stagione.
C’è però chi ha scelto di concedere ancora qualche giorno ai propri sostenitori.
È il caso della Sambenedettese, che proprio oggi ha comunicato una proroga della propria campagna abbonamenti fino ai primi giorni di settembre, offrendo così un’ulteriore possibilità a chi non aveva ancora sottoscritto la tessera. Una decisione che permetterà al club marchigiano di provare a incrementare ulteriormente il dato finale e di coinvolgere ancora più tifosi in vista dei prossimi appuntamenti casalinghi.
Abbonamenti live: 25 agosto
- Roma (A) 40.000 (tutto esaurito)
- Inter (A) 40.000 (esaurito)
- Milano (A) 30.000
- Genova (A) 26.271
- Napoli (A) 25.000 (s.o.)
- Lecce (A) 21.000
- Bologna (A) 20.700
- Juventus (A) 19.900
- Sampdoria (B) 19.500
- Palermo (B) 17.000 (so)
- Atalanta (A) 15.200 (so)
- Fiorentina (A) 14.556 (s.o.)
- Cagliari (A) 13.500
- Parma (A) 11.907
- Hellas Verona (B) 11.565
- Frosinone (A) 11.302
- Catania (C) 10.634
- Udinese (A) 10.500
- Ascoli (B) 9.000
- Vicenza (B) 8.474 (s.o.)
- Avellino (B) 7.119
- Cesena (B) 7.114
- Pisa (B) 7.100
- Come (A) 7.000 (quindi)
- Salernitana (C) 6.674
- Padova (B) 6.230
- Venezia (A) 6.221 (s.o.)
- Spezia (C) 6.153
- Union Brescia (C) 5.713
- Mantova (B) 5.694
- Cremonese (B) 5.544
- Monza (A) 5.500
- Modena (B) 5.500
- Arezzo (B) 5.371
- Reggiana (C) 5.080
- Benevento (B) 4.853
- Foggia (C) 4.600
- Lazio (A) 4.000
- Sambenedettese (C) 3.680
- Empoli (B) 3.513
- Perugia (C) 3.500
- Barletta (C) 3.200
- Torino (A) 3.000
- Ravenna (C) 2.703
- Campobasso (C) 2.500
- Sassuolo (A) 2.500
- Pescara (C) 1.781
- Carrarese (B) 1.543
- Cerignola (C) 1.500
- Potenza (C) 1.461
- Lecco (C) 1.401
- Torres (C) 1.200
- Cittadella (C) 1.050
- Casarano (C) 1.000
- Savoia (C) 1.000
- Livorno (C) 950
- Vis Pesaro (C) 900
- Novara (C) 750
- Virtus Entella (B) 750
- Catanzaro (B) 748
- Crotone (C) 747
- Grosseto (C) 700
- Juve Stabia (B) 700
- Treviso (C) 699
- Guidonia (C) 540
- Pro Vercelli (C) 460
- Sudtirol (B) 450
- Latina (C) 400
- Picerno (C) 400
- Trento (C) 375
- Casertana (C) 340
- Dolomiti Bellunesi (C) 240
- Sorrento (C) 224
- Carpi (C) 205
- Giana Erminio (C) 182
- Giugliano (C) 168
- Pianese (C) 150
- Pineto (C) 100
- Renate (C) 48
Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.