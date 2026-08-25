Il Crotone parte con una sconfittanel campionato di Serie C 2026/27. All’Ezio Scida passa il Foggia per 1-0 grazie alla rete di Petito al 23’. Un risultato difficile da digerire per gli Squali, protagonisti di una gara dominata sul piano del possesso e delle occasioni. La squadra rossoblù crea tanto, ma non riesce a superare Saro, che chiude la sfida con la porta inviolata. Nel prossimo turno di campionato i calabresi saranno impegnati in trasferta sul terreno di gioco del Sorrento, uscito vittorioso dalla sfida di Salerno.

Crotone-Foggia 0-1: Petito decide la sfida allo Scida

Il Foggia colpisce al 23’ e poi difende il vantaggio fino al termine. Petito sfrutta l’occasione e firma il gol che vale i tre punti per i Satanelli, ricchi di ex di turno. Il Crotone prova a reagire e costruisce una lunga serie di azioni pericolose, ma la precisione sotto porta non è sufficiente. Il portiere del Foggia resta imbattuto per tutti i 90 minuti e anche durante il recupero, certificando una sconfitta che non fotografa completamente quanto prodotto dagli Squali.

Crotone ultimo in classifica: pesano i sei punti di penalizzazione

Con questa vittoria il Foggia sale a quota tre punti, mentre il Crotone resta fermo sul fondo della classifica.

Sulla graduatoria rossoblù pesa anche la penalizzazione di sei punti che la squadra del presidente Vrenna dovrà scontare nel corso della stagione. L’avvio, dunque, è complicato nonostante una prestazione che ha mostrato capacità di costruire gioco. Il problema resta concreto: trasformare il volume di occasioni create in gol e punti.

Abbonamenti Crotone e pubblico allo Scida: i numeri dell’esordio

A margine della partita arrivano anche i dati relativi alla risposta del pubblico. Dopo l’avvio della vendita libera, sono 747 gli abbonamenti sottoscritti, un dato in calo rispetto alla passata stagione. Contro il Foggia allo Scida hanno assistito alla gara 2.265 spettatori, con 1.518 biglietti venduti.

Il dato è inferiore ai 2.425 presenti registrati il 16 agosto contro il Cosenza in Coppa Italia di Serie C. La gara tra Sorrento e Crotone sarà visibile sulla piattaforma Sky e in streaming mediante Now Tv.