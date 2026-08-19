Archiviata la Coppa Italia, primo step ufficiale della stagione, ora c’è grande attesa per la prima giornata di campionato: dalla Serie A alla Serie B, fino ai tre gironi di Serie C, il calcio italiano è pronto a ripartire. Stadi, tifosi e squadre si preparano al primo vero appuntamento della nuova stagione.
Serie A: spettatori live 1^ giornata
- Inter–Monza (700)
- Udinese–Como (400)
- Genoa–Napoli
- Parma–Cagliari (190, fid., no gr. org.)
- Frosinone–Juventus (vietata)
- Venezia–Lecce (fid., no gr. org. )
- Atalanta–Sassuolo (105)
- Torino–Milan (1.500, sold out)
- Bologna–Lazio (2.480, sold out)
- Roma–Fiorentina (vietata)
Ser. B
- Vicenza–Catanzaro (475)
- Carrarese–Mantova (620, sold out)
- Südtirol–Virtus Entella (10)
- Avellino–Arezzo (253)
- Benevento–Modena (80)
- Empoli–Cremonese
- Hellas Verona–Ascoli (22, divieto residenti)
- Pisa–Padova (fid.)
- Cesena–Sampdoria (1.850)
- Palermo–Juve Stabia (vietata)
Serie C- girone A
- Alcione Milano–Renate
- Union Brescia–Carpi
- Cittadella–Pergolettese
- Ospitaletto Franciacorta–Lumezzane
- Juventus Next Gen–Novara
- Giana Erminio–AlbinoLeffe
- Lecco–Arzignano Valchiampo
- Pro Vercelli–Desenzano
- Trento–Treviso
- Folgore Caratese–Dolomiti Bellunesi
Girone B
- Vado–Atalanta U23
- Guidonia Montecelio–Gubbio
- Pescara–Vis Pesaro
- Latina–Pineto
- Campobasso–Pianese
- Perugia–Ostiamare
- Sambenedettese–Forlì
- Grosseto–Spezia
- Livorno–Torres
- Reggiana–Ravenna
Gir. C
- Bari–Cavese
- Giugliano–Scafatese
- Potenza–Casarano
- Audace Cerignola–Cosenza
- Casertana–Barletta
- Picerno–Savoia
- Catania–Inter U23
- Crotone–Foggia
- Altamura–Monopoli
- Salernitana–Sorrento
Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
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