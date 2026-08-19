Archiviata la Coppa Italia, primo step ufficiale della stagione, ora c’è grande attesa per la prima giornata di campionato: dalla Serie A alla Serie B, fino ai tre gironi di Serie C, il calcio italiano è pronto a ripartire. Stadi, tifosi e squadre si preparano al primo vero appuntamento della nuova stagione.

Serie A: spettatori live 1^ giornata

  • Inter–Monza (700)
  • Udinese–Como (400)
  • Genoa–Napoli
  • Parma–Cagliari (190, fid., no gr. org.)
  • Frosinone–Juventus (vietata)
  • Venezia–Lecce (fid., no gr. org. )
  • Atalanta–Sassuolo (105)
  • Torino–Milan (1.500, sold out)
  • Bologna–Lazio (2.480, sold out)
  • Roma–Fiorentina (vietata)

Ser. B

  • Vicenza–Catanzaro (475)
  • Carrarese–Mantova (620, sold out)
  • Südtirol–Virtus Entella (10)
  • Avellino–Arezzo (253)
  • Benevento–Modena (80)
  • Empoli–Cremonese
  • Hellas Verona–Ascoli (22, divieto residenti)
  • Pisa–Padova (fid.)
  • Cesena–Sampdoria (1.850)
  • Palermo–Juve Stabia (vietata)

Serie C- girone A

  • Alcione Milano–Renate
  • Union Brescia–Carpi
  • Cittadella–Pergolettese
  • Ospitaletto Franciacorta–Lumezzane
  • Juventus Next Gen–Novara
  • Giana Erminio–AlbinoLeffe
  • Lecco–Arzignano Valchiampo
  • Pro Vercelli–Desenzano
  • Trento–Treviso
  • Folgore Caratese–Dolomiti Bellunesi

Girone B

  • Vado–Atalanta U23
  • Guidonia Montecelio–Gubbio
  • Pescara–Vis Pesaro
  • Latina–Pineto
  • Campobasso–Pianese
  • Perugia–Ostiamare
  • Sambenedettese–Forlì
  • Grosseto–Spezia
  • Livorno–Torres
  • Reggiana–Ravenna

Gir. C

  • Bari–Cavese
  • Giugliano–Scafatese
  • Potenza–Casarano
  • Audace Cerignola–Cosenza
  • Casertana–Barletta
  • Picerno–Savoia
  • Catania–Inter U23
  • Crotone–Foggia
  • Altamura–Monopoli
  • Salernitana–Sorrento

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