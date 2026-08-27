L'Atalanta si prepara a un appuntamento cruciale per la sua stagione europea. Giovedì 27 agosto, alle ore 20, i nerazzurri affronteranno l'Hapoel Tel Aviv nel match di ritorno dei preliminari di Conference League. La posta in gioco è l'accesso alla fase a gironi della terza competizione continentale, dopo che la gara d'andata a Bergamo si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, lasciando ogni esito possibile.

La squadra di Maurizio Sarri, alla sua prima vera prova dopo aver rilevato Raffaele Palladino sulla panchina, scenderà in campo sul terreno neutro del DVTK Stadion di Miskolc, in Ungheria.

Si tratta di un bivio importante per la Dea, che punta a evitare una stagione senza impegni europei. Nonostante la solidità difensiva mostrata dagli israeliani all'andata, i pronostici vedono l'Atalanta come favorita per la qualificazione.

Le formazioni previste per la sfida

Il tecnico dell'Hapoel Tel Aviv, Barda, dovrebbe schierare un 4-2-3-1 con Tzur tra i pali; Coco, Mayembo, Chico e Leidner in difesa; Falcao e Kraev a centrocampo; Owusu, Alkukin e Altman sulla trequarti a supporto dell'unica punta Boateng.

Per l'Atalanta, mister Sarri opterà probabilmente per un 4-3-3. Carnesecchi difenderà la porta, con Bellanova, Kossounou, Scalvini e Bernasconi a comporre la linea difensiva. A centrocampo, spazio a Samardzic, Gaetano ed Ederson.

Il tridente offensivo sarà formato da Zalewski, Scamacca e Raspadori. Permangono alcuni dubbi: De Ketelaere, non ancora al top della forma, difficilmente partirà titolare. In difesa, Bellanova è in vantaggio su Zappacosta, mentre per il ruolo di centravanti si profila un ballottaggio tra Scamacca e Krstovic, con il primo leggermente favorito.

Dove seguire Hapoel Tel Aviv-Atalanta

La partita tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta sarà trasmessa in diretta televisiva su più canali. Gli abbonati potranno seguirla su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Sarà inoltre disponibile la visione in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Per quanto riguarda lo streaming, l'incontro sarà accessibile tramite le piattaforme SkyGo e Now Tv, oltre che sul sito web di TV8, compatibile con PC, smartphone e tablet.

Arbitri e quote scommesse

La direzione di gara è stata affidata al fischietto tedesco Schlager, che sarà coadiuvato dagli assistenti Waschitzki-Fritsch e dal quarto ufficiale Reichel. La sala VAR vedrà all'opera Cortus e Winter. I principali bookmakers indicano l'Atalanta come netta favorita per la vittoria, quotata a 1.55. Un successo dell'Hapoel Tel Aviv è invece dato a 5.25, mentre il pareggio è quotato a 4.00. Considerando il risultato di 0-0 dell'andata, gli esperti suggeriscono di puntare sul segno 'under 2,5'.