Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha formalmente disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Pisa per l'atteso incontro di calcio tra Juve Stabia e Pisa. La partita, valida per il campionato Bkt 2026/2027, è in programma domenica 6 settembre e si terrà presso lo stadio ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia.

Questa drastica misura è stata adottata a seguito di una specifica determinazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, supportata da una conforme proposta avanzata dalla Questura di Napoli.

Le autorità competenti hanno infatti evidenziato “profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica” direttamente collegati allo svolgimento dell'evento sportivo, rendendo necessaria un'azione preventiva.

Il provvedimento: motivazioni e ambito di applicazione

La decisione di interdire la vendita dei tagliandi ai sostenitori residenti nella provincia di Pisa scaturisce da un'attenta valutazione dei potenziali rischi. Tale analisi è stata condotta dagli organismi preposti alla salvaguardia della sicurezza durante gli eventi sportivi. Il divieto è mirato e si applica esclusivamente ai residenti della provincia pisana, con l'obiettivo primario di prevenire possibili disordini e garantire un elevato standard di sicurezza pubblica in occasione della gara che si disputerà a Castellammare di Stabia.

L'intento è assicurare che l'incontro si svolga in un clima di serenità e rispetto delle norme.

Misure restrittive per le trasferte della Juve Stabia

In un contesto più ampio di attenzione alla sicurezza negli stadi, il Ministero dell’Interno ha parallelamente introdotto ulteriori misure restrittive che riguardano le trasferte della stessa Juve Stabia. Tali provvedimenti sono stati decisi in risposta a gravi disordini verificatisi al termine della partita Cavese-Juve Stabia, giocata il 6 agosto 2026.

Attraverso il Decreto Ufficiale n. 555/ONMS‑CNIMS/2026, è stata imposta la chiusura del settore ospiti per tutte le trasferte della Juve Stabia fino al 14 ottobre 2026. Inoltre, è stato stabilito il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Napoli per alcune specifiche gare esterne, tra cui quelle contro Frosinone, Palermo, Sampdoria (a Genova), Vicenza e Virtus Entella (a Chiavari).

Queste severe disposizioni sono state motivate da episodi di grave entità. Durante il rientro da Cava de’ Tirreni, alcuni sostenitori della squadra campana si sono fermati lungo l’autostrada A3, nel territorio del Comune di Pagani, dove si sono resi protagonisti del lancio di materiale pirotecnico verso abitazioni adiacenti e dell'intonazione di cori ingiuriosi e ostili nei confronti della tifoseria della Paganese. Tali comportamenti hanno generato una situazione di pericolo e turbato l'ordine pubblico.

La S.S. Juve Stabia 1907 ha prontamente preso atto delle decisioni ministeriali, che inevitabilmente colpiscono l’intera collettività dei propri appassionati supporter nelle gare in trasferta fino alla data indicata.

La società ha ribadito il proprio sostegno alle normative applicate dalle Forze dell’Ordine e ha voluto marcare una netta distanza da quello che ha definito uno sparuto gruppo di facinorosi, responsabili degli atti segnalati nel Decreto Ufficiale. Il club si è inoltre riservato la possibilità di richiedere agli enti preposti una rivalutazione della misura restrittiva, con l'obiettivo di tutelare i tifosi fidelizzati e permettere loro la partecipazione alle prossime trasferte della squadra.