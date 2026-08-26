L'Atalanta si prepara alla cruciale gara di ritorno dei playoff di conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. La rifinitura a Zingonia ha evidenziato le sfide che attendono la squadra di Maurizio Sarri, obbligata a vincere dopo lo 0-0 dell'andata per accedere al turno successivo. Il match sarà affrontato con l'assenza di quattro giocatori chiave, un fattore che complica ulteriormente i piani tecnici.

Le assenze che pesano sulla formazione di Sarri

Quattro elementi non hanno preso parte all'allenamento con il gruppo e non saranno disponibili per la trasferta.

Si tratta di Honest Ahanor, Kamaldeen Sulemana, Isak Hien e Thomas Kristensen. La loro indisponibilità rappresenta un ostacolo significativo per la formazione orobica, che dovrà riorganizzare le proprie strategie per affrontare l'Hapoel Tel Aviv. La mancanza di questi giocatori richiederà un adattamento tattico e un maggiore sforzo collettivo per superare l'impegno europeo.

Aggiornamenti su Elmas e il rientro di Kossounou

Sul fronte delle disponibilità, Eljif Elmas ha svolto regolarmente l'allenamento con i compagni, ma non potrà essere impiegato nella sfida di ritorno. L'ultimo arrivato in casa Atalanta dovrà attendere per il suo debutto ufficiale. Notizie più confortanti arrivano invece da Kossounou: il difensore ha iniziato la seduta in palestra, ma ha poi raggiunto il resto della squadra, unendosi al gruppo.

La sua piena disponibilità è confermata, fornendo a Sarri un'opzione preziosa per il reparto difensivo in vista della trasferta decisiva.

La posta in gioco: la qualificazione in Conference League

L'incontro di ritorno contro l'Hapoel Tel Aviv è un momento cardine per le ambizioni europee dell'Atalanta. Dopo il pareggio a reti inviolate dell'andata, i nerazzurri sono obbligati a vincere per ottenere il passaggio del turno. La qualificazione alla fase successiva della Conference League è l'obiettivo primario, e la squadra di Sarri è determinata a raggiungerlo nonostante le difficoltà legate alle assenze. La rifinitura a Zingonia è stata l'occasione per lo staff tecnico di definire gli ultimi dettagli tattici per una partita fondamentale per il prosieguo del cammino europeo.