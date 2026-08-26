La passione del calcio italiano torna a misurarsi anche sugli spalti. Dopo i primi turni dei tre campionati professionistici, ecco i dati sugli spettatori delle gare del 2° turno di Serie A, Serie B e Serie C, con un occhio particolare anche alla presenza dei tifosi ospiti.
Serie A
- Milan–Venezia (1.380)
- Fiorentina–Frosinone
- Monza–Udinese (550)
- Sassuolo–Torino (320)
- Juventus–Parma (60, no gruppi organizzati)
- Napoli–Como (175)
- Cagliari–Inter (415, sold out)
- Lazio–Genoa (vietata)
- Lecce–Roma (vietata)
- Atalanta–Bologna
Ser. B
- Cremonese–Modena (116)
- Sampdoria–Juve Stabia (vietata)
- Virtus Entella–Cesena (80)
- Ascoli–Carrarese (5, no gruppi organizzati)
- Avellino–L.R. Vicenza (105)
- Padova–Hellas Verona (1.050)
- Arezzo–Palermo (800, sold out)
- Mantova–Empoli
- Benevento–Südtirol
- Pisa–Catanzaro
Serie C- gir. A
- AlbinoLeffe–Ospitaletto Franciacorta
- Arzignano Valchiampo–Pro Vercelli
- Carpi–Juventus Next Gen
- Desenzano–Trento
- Dolomiti Bellunesi–Alcione Milano
- Lumezzane–Giana Erminio
- Novara–Folgore Caratese
- Pergolettese–Union Brescia
- Renate–Cittadella
- Treviso–Lecco
Girone B
- Atalanta U23–Guidonia Montecelio
- Forlì–Pescara
- Gubbio–Reggiana
- Ostiamare–Grosseto
- Pianese–Vado
- Pineto–Livorno
- Ravenna–Latina
- Spezia–Campobasso
- Torres–Sambenedettese
- Vis Pesaro–Perugia
Gir. C
- Barletta–Bari
- Casarano–Giugliano
- Cavese–Audace Cerignola
- Cosenza–Potenza
- Foggia–Salernitana
- Inter U23–Altamura
- Monopoli–Catania
- Savoia–Casertana
- Scafatese–Picerno
- Sorrento–Crotone
Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
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