La passione del calcio italiano torna a misurarsi anche sugli spalti. Dopo i primi turni dei tre campionati professionistici, ecco i dati sugli spettatori delle gare del 2° turno di Serie A, Serie B e Serie C, con un occhio particolare anche alla presenza dei tifosi ospiti.

Serie A

  • Milan–Venezia (1.380)
  • Fiorentina–Frosinone
  • Monza–Udinese (550)
  • Sassuolo–Torino (320)
  • Juventus–Parma (60, no gruppi organizzati)
  • Napoli–Como (175)
  • Cagliari–Inter (415, sold out)
  • Lazio–Genoa (vietata)
  • Lecce–Roma (vietata)
  • Atalanta–Bologna

Ser. B

  • Cremonese–Modena (116)
  • Sampdoria–Juve Stabia (vietata)
  • Virtus Entella–Cesena (80)
  • Ascoli–Carrarese (5, no gruppi organizzati)
  • Avellino–L.R. Vicenza (105)
  • Padova–Hellas Verona (1.050)
  • Arezzo–Palermo (800, sold out)
  • Mantova–Empoli
  • Benevento–Südtirol
  • Pisa–Catanzaro

Serie C- gir. A

  • AlbinoLeffe–Ospitaletto Franciacorta
  • Arzignano Valchiampo–Pro Vercelli
  • Carpi–Juventus Next Gen
  • Desenzano–Trento
  • Dolomiti Bellunesi–Alcione Milano
  • Lumezzane–Giana Erminio
  • Novara–Folgore Caratese
  • Pergolettese–Union Brescia
  • Renate–Cittadella
  • Treviso–Lecco

Girone B

  • Atalanta U23–Guidonia Montecelio
  • Forlì–Pescara
  • Gubbio–Reggiana
  • Ostiamare–Grosseto
  • Pianese–Vado
  • Pineto–Livorno
  • Ravenna–Latina
  • Spezia–Campobasso
  • Torres–Sambenedettese
  • Vis Pesaro–Perugia

Gir. C

  • Barletta–Bari
  • Casarano–Giugliano
  • Cavese–Audace Cerignola
  • Cosenza–Potenza
  • Foggia–Salernitana
  • Inter U23–Altamura
  • Monopoli–Catania
  • Savoia–Casertana
  • Scafatese–Picerno
  • Sorrento–Crotone

Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
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