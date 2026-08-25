È atterrato a Torino Kamil Grabara, il portiere polacco classe 1999, pronto per la sua esperienza con la Juventus. Il portiere è stato scelto dal tecnico Luciano Spalletti come nuovo vice-Vicario bianconero, alle spalle di Guglielmo Vicario, designato titolare.

Grabara, proveniente dal Wolfsburg, svolgerà le visite mediche presso il J-Medical, all’interno dell’Allianz Stadium. Successivamente, firmerà il contratto con il club. L’operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, stimato in 12 milioni di euro.

Il nuovo assetto tra i pali bianconeri

La scelta di Grabara come vice-Vicario è una precisa volontà tecnica di Luciano Spalletti, che ha visto in lui il profilo ideale per completare il reparto. Contestualmente, la Juventus ha ufficializzato la cessione di Michele Di Gregorio al Bournemouth: il trasferimento avviene con la formula del prestito oneroso da 1,3 milioni di euro, più bonus fino a 800.000 euro, con diritto di riscatto fissato a 12,7 milioni e ulteriori bonus fino a 1,5 milioni.

Il club bianconero si prepara ad affrontare la nuova stagione con una coppia di portieri rinnovata, puntando su Vicario come titolare e su Grabara come alternativa affidabile.

Visite e firma: le prossime tappe

Grabara, appena arrivato a Torino, svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con la Juventus.

Il portiere polacco, pronto per questa nuova avventura, si inserisce in un contesto competitivo e ambizioso, con l’obiettivo di fornire sicurezza e affidabilità tra i pali ogni volta che sarà chiamato in causa.

La Juventus, con questa operazione, rafforza la rosa e garantisce solidità in un ruolo chiave come quello del portiere, con profili scelti attentamente e in linea con le esigenze tecniche della squadra.