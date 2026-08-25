La Juventus continua a lavorare per rinforzare la propria rosa in questa fase di calciomercato estivo. Tra gli obbiettivi del club c'è la voglia di trovare un altro attaccante che possa aiutare Kolo Muani; i nomi in lizza continuano ad essere Mateta, Sorloth, mentre Zirkzee appare lontano. Tra gli esuberi invece alla Continassa è in corso una trattativa per la cessione di Daniele Rugani al Parma.

Juve: chi parte e chi arriva

Alla Continassa si lavora per i calciatori in uscita e Daniele Rugani è uno di quelli: dopo aver fatto l'intera preparazione pre-campionato con i bianconeri, il Parma è piombato su di lui e la destinazione potrebbe essere gradita dallo stesso difensore.

Kamil Grabara ha effettuato le visite mediche ed è pronto ad indossare la maglia bianconera e subentrare come vice di Guglielmo Vicario. MIchele Di Gregorio ha invece firmato col Bournemouth fino al 2031 e percepirà uno stipendio di 3 milioni di euro all'anno più bonus, mentre alla Juve andranno 2,1 milioni di euro per il prestito e 14,2 milioni di euro in caso di opzione di acquisto.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, la dirigenza è pronta a chiudere la trattativa per l'arrivo di Alexander Sorloth e Jean-Philippe Mateta: entrambi sono stati approvati da Luciano Spalletti. Diverso il discorso per Joshua Zirkzee, poiché l'attaccante non sembra avere le caratteristiche richieste dal tecnico di Certaldo.

Serie A: gli ultimi aggiornamenti

La Lazio ha finalmente trovato l'accordo con il Sassuolo per l'arrivo di Andrea Pinamonti. Il centravanti arriva con un prestito da 3 milioni di euro più clausola di opzione d'acquisto da 11 milioni di euro che si attiverà nell'estate del 2027. Petar Ratkov che non rientra nei piani del tecnico Rino Gattuso ha invece detto no al trasferimento al Southampton; restano alla porta solamente alcuni club della Liga tra cui il Siviglia.

Exequiel Zeballos vuole il Napoli, quindi l'ala ha messo in pausa tutte le altre offerte per aspettare i partenopei. La trattativa potrebbe entrare nel vivo subito dopo la cessione di Noa Lang, mentre il Boca Juniors non oppone resistenza ma chiede 10 milioni di euro.

In seguito all'uscita di Pinamonti dal Sassuolo, gli emiliani hanno accelerato le pratiche per ingaggiare Sebastiano Esposito ormai in rotta con il Cagliari. In arrivo a Sassuolo anche Rafik Belghali.

Rafa Leao sembrava essere in partenza con destinazione Premier League sponda Aston Villa, ma tra il club e il Milan non è stata trovato l'intesa: i rossoneri continuano a chiudere 60 milioni di euro per l'attaccante portoghese. Inoltre lo stesso giocatore pretendeva un salario più alto rispetto a quello proposto.

La Roma invece è alla costante ricerca di un esterno offensivo, motivo per cui in settimana a Trigoria proveranno a fare un'offerta al Chelsea per Jamie Bynoe-Gittens: i Blues hanno già rifiutato la formula del prestito.

Tuttavia si continua a lavorare anche su Malik Fofana per 35 milioni di euro compresi bonus. Alessio Cacciamani continua ad essere un obbiettivo di mercato, ma il Torino non cede alle pressioni dei giallorossi.

L'Inter pensa all'arrivo di un altro centravanti e nelle ultime ore sono spuntati i nomi di Federico Chiesa ormai fuori dal progetto del Liverpool, Jadon Sancho a parametro zero potrebbe essere un'ottima soluzione ma il calciatore richiede un ingaggio notevole, Ivan Perisic accostato già al ritorno in nerazzurro stavolta potrebbe arrivare davvero, Raheem Sterling vive la stessa situazione di Sancho, mentre Riyad Mahrez potrebbe essere un buon innesto per Chivu ma difficilmente alla Pinetina punteranno su una punta di 35 anni.