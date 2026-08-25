L'Abruzzo si prepara a celebrare le sue eccellenze enogastronomiche e il paesaggio costiero con due importanti eventi in programma questo weekend. La presentazione è avvenuta questa mattina a Pescara, durante una conferenza stampa tenutasi nella Sala Corradino d’Ascanio, al terzo piano della sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione. All'incontro hanno partecipato il vicepresidente della Regione con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, e diversi sindaci del comprensorio, sottolineando l'importanza di queste iniziative per la valorizzazione territoriale.

Il Gran Galà della Ventricina: celebrazione di un'eccellenza

Il primo dei due appuntamenti di rilievo è il Gran Galà della Ventricina, che quest'anno raggiunge la sua decima edizione. L'evento si svolgerà giovedì 27 agosto nella suggestiva cornice della Riserva naturale regionale Bosco di Don Venanzio a Pollutri. Sarà un'occasione per celebrare la rinomata ventricina del Vastese, un prodotto simbolo del territorio, che verrà abbinata alle bollicine abruzzesi, esaltando i sapori locali in un ambiente naturale unico.

Il Gran Galà della Costa dei Trabocchi: un'iniziativa inedita

Il giorno successivo, venerdì 28 agosto, sarà la volta della prima edizione del Gran Galà della Costa dei Trabocchi. Questo evento inaugurale si terrà nel piazzale del Teatro Francesco Paolo Tosti a Ortona e rappresenta un'iniziativa inedita, specificamente ideata per valorizzare il ricco patrimonio culturale e paesaggistico della costa teatina, con i suoi iconici trabocchi.

Strategie per la crescita e la promozione territoriale

Il vicepresidente Imprudente ha sottolineato il valore strategico di queste iniziative, definendo ventricina e bollicine come eccellenze capaci di raccontare l'Abruzzo e di generare crescita per i territori. Ha evidenziato che a Pollutri si terranno gli appuntamenti dedicati al Gran Galà della Ventricina del Vastese e alle bollicine abruzzesi, mentre a Ortona verrà presentata l'associazione Saperi & Sapori della Costa dei Trabocchi. Questa associazione, che riunisce i Comuni, mira a costruire una strategia condivisa e strutturata di valorizzazione territoriale attraverso l'agroalimentare. Tali manifestazioni rientrano in un più ampio progetto di promozione del territorio abruzzese, che fonde enogastronomia, cultura e turismo.

La Costa dei Trabocchi, con i suoi caratteristici trabocchi, è un tratto costiero della provincia di Chieti noto per il suo paesaggio unico e la sua storia legata alla pesca tradizionale, un patrimonio che viene costantemente valorizzato per promuovere l'identità e le eccellenze locali.