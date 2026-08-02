Josko Gvardiol, il talentuoso difensore centrale del Manchester City, ha espresso pubblicamente il suo pieno sostegno e la sua approvazione per Enzo Maresca, il nuovo allenatore della squadra inglese. Il calciatore croato ha dichiarato con convinzione che Maresca è "perfetto per il Manchester City", sottolineando la profonda fiducia riposta nel tecnico appena insediato sulla prestigiosa panchina dei Citizens.

Gvardiol, considerato uno dei pilastri della difesa del club inglese, ha così commentato il recente e significativo cambio alla guida tecnica, mostrando un evidente entusiasmo per il nuovo progetto sportivo.

Il difensore ha voluto evidenziare come Maresca, grazie alla sua comprovata esperienza e alla profonda conoscenza del calcio inglese, possa rappresentare la scelta ideale per garantire la continuità e ulteriormente rafforzare il percorso di crescita della squadra. "È perfetto per il Manchester City", ha ribadito Gvardiol, lasciando intendere chiaramente che l'intero gruppo è coeso e pronto a seguire con dedizione le indicazioni del nuovo allenatore.

Gvardiol e il rinnovo: un futuro da leader

In parallelo alle sue dichiarazioni sul nuovo tecnico, il Manchester City ha ufficializzato un'importante notizia: il rinnovo del contratto di Josko Gvardiol, che lo legherà al club fino al 2031. Il forte difensore croato, arrivato tre anni fa dal RB Lipsia, ha così prolungato di ben cinque anni il suo legame con la società.

Nonostante una stagione che lo ha visto affrontare una complicata frattura alla tibia, costringendolo a saltare ben ventisette partite, Gvardiol si è comunque confermato come uno dei leader indiscussi della retroguardia dei Citizens, dimostrando resilienza e valore.

Il centrale, che ha recentemente compiuto ventiquattro anni, è stato protagonista di una rapida ascesa nel panorama del calcio europeo. Il suo percorso professionale ha avuto inizio con il debutto nella prima squadra della Dinamo Zagabria nel 2019. Dopo due stagioni di grande impatto in Croazia, è passato al Lipsia nel 2021, dove si è rapidamente imposto come titolare inamovibile, disputando 87 partite. Nel 2023, il suo trasferimento al Manchester City per la cifra record di novanta milioni di euro lo ha consacrato come il difensore centrale più costoso della storia, un investimento che il club ha ampiamente ripagato.

Le statistiche di Gvardiol con i Citizens

Nelle sue tre stagioni finora disputate con la prestigiosa maglia del Manchester City, Gvardiol ha collezionato un impressionante totale di centododici presenze e ha contribuito in modo significativo alla conquista di ben cinque trofei, tra cui spicca la Premier League nella stagione 2023-2024. Nonostante l'infortunio subito, il suo elevato rendimento e la sua costante crescita hanno continuato ad attirare l'interesse di diversi importanti club europei, tra cui il Real Madrid. Tuttavia, il suo recente rinnovo fino al 2031 ribadisce in modo inequivocabile la ferma volontà del club inglese di puntare su di lui come un punto fermo e insostituibile della difesa per i prossimi anni.

La scelta strategica di affidare la guida tecnica a Enzo Maresca e l'altrettanto cruciale rinnovo del contratto di Josko Gvardiol rappresentano due mosse fondamentali per il Manchester City. Queste decisioni mirano a consolidare ulteriormente la propria competitività ai massimi livelli, sia nel contesto della Premier League che nelle prestigiose competizioni internazionali, proiettando il club verso un futuro di successi.