Il mercato continua a riservare nuovi scenari per le big della Serie A, impegnate nella ricerca dei rinforzi giusti per completare le rispettive rose. La Juventus starebbe lavorando sottotraccia per regalare a Luciano Spalletti un nuovo difensore centrale, con un obiettivo che la metterebbe in competizione con il Napoli. Parallelamente, anche l'Inter sarebbe alla ricerca di un innesto per il reparto arretrato e, oltre al sogno Cristian Romero, avrebbe individuato un'alternativa giovane e di prospettiva proveniente dal Chelsea.

Juventus, Badiashile nel mirino: Conceicao può diventare la chiave dell'operazione

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus continuerebbe a monitorare il mercato dei difensori centrali e nelle ultime ore avrebbe preso quota il nome di Benoit Badiashile. Il francese, in uscita dal Chelsea, sarebbe da alcuni giorni anche il principale obiettivo del Napoli, ma Giovanni Carnevali starebbe valutando un inserimento per provare ad anticipare la concorrenza. Il centrale classe 2001 rappresenterebbe un profilo ideale per età, qualità ed esperienza internazionale, caratteristiche ritenute perfette per rinforzare la retroguardia bianconera.

Per convincere il Chelsea, la Juventus potrebbe mettere sul tavolo una proposta comprendente Francisco Conceicao.

L'esterno portoghese, secondo diverse indiscrezioni di mercato, sarebbe considerato sacrificabile dalla dirigenza della Continassa e potrebbe rappresentare una contropartita tecnica gradita ai Blues. L'ipotesi allo studio sarebbe quella di uno scambio con un conguaglio economico di almeno 30 milioni di euro a favore della Juve, così da compensare la differenza tra le valutazioni dei due cartellini. Un'operazione complessa, ma che potrebbe soddisfare le esigenze di tutte le parti coinvolte.

Inter, se sfuma Romero spunta Hato: il Chelsea potrebbe aprire al prestito

Anche l'Inter continua a guardare con attenzione al mercato dei difensori. Cristian Romero del Tottenham resta il grande obiettivo per rinforzare il reparto a disposizione di Cristian Chivu, ma la trattativa con il club londinese si preannuncia particolarmente complicata sia dal punto di vista economico sia per la volontà degli Spurs di trattenere il difensore argentino.

Per questo motivo, i nerazzurri avrebbero inserito nella propria lista anche Jorrel Hato, giovane centrale olandese acquistato dal Chelsea appena un anno fa per una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Il classe 2006, però, nella sua prima stagione in Premier League ha trovato poco spazio, totalizzando circa 1.140 minuti in campionato. Una situazione che potrebbe spingere i Blues a valutare una cessione temporanea, magari con la formula del prestito corredato da diritto o obbligo di riscatto. L'Inter continua quindi a monitorare il profilo dell'ex Ajax, pronta a cogliere un'eventuale opportunità qualora la pista Romero dovesse definitivamente raffreddarsi.