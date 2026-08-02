Kolo Muani è atterrato all’aeroporto Sandro Perini di Torino Caselle, segnando il suo ritorno alla Juventus. L’attaccante francese, classe 1998, si prepara a indossare nuovamente la maglia bianconera, dopo aver già militato nel club nella seconda parte della stagione 2025/2026. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante per la squadra, frutto di un lungo corteggiamento che lo riporta a Torino.

I dirigenti della Juventus, Carnevali e Massara, hanno finalizzato l’operazione dopo negoziazioni intense con il Paris Saint Germain. Kolo Muani, che aveva già lasciato un segno nella sua precedente parentesi juventina, torna con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo e contribuire agli obiettivi stagionali.

Le trattative e il rientro in bianconero

Il rientro di Kolo Muani è frutto di una trattativa complessa e prolungata. Il club torinese ha perseguito con determinazione l’attaccante, raggiungendo infine un accordo con il Paris Saint Germain. L’operazione si è concretizzata dopo settimane di contatti e negoziazioni, culminate con l’arrivo del giocatore a Torino per la nuova avventura.

L’attaccante si appresta a una nuova fase in Serie A, con la Juventus che punta su di lui per gli obiettivi prefissati. Il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo dall’ambiente bianconero, che vede in Kolo Muani un elemento di grande valore tecnico e atletico.

Dettagli dell'accordo e prospettive

L'accordo tra Juventus e Paris Saint Germain prevede un prestito con obbligo di riscatto.

Il trasferimento diventerà definitivo nel caso in cui la Juventus si qualifichi per una competizione europea. Il club bianconero si impegnerà a versare una cifra di 32,5 milioni di sterline (38 milioni di euro), con ulteriori 10,2 milioni di sterline (12 milioni di euro) in bonus legati a specifici obiettivi.

L'operazione conferma la volontà della Juventus di investire su profili giovani e di talento per rafforzare la rosa. Kolo Muani, reduce dall’esperienza al Paris Saint Germain, avrà ora l’opportunità di mettersi nuovamente in mostra nel campionato italiano e contribuire alle ambizioni del club torinese. La sua presenza è strategica per le sfide future.