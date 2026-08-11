La tournée della Juventus si chiude con un successo. La squadra di Luciano Spalletti saluta Perth battendo 2-0 il Palermo e riscatta così la sconfitta rimediata contro l’Inter.

Yildiz e Milik firmano il successo

I bianconeri sbloccano la partita nel primo tempo grazie a Yildiz, che porta avanti la Juventus nei primi 45 minuti. Il risultato resta invariato fino al finale, quando Milik firma il raddoppio e mette al sicuro la vittoria.

La Juventus può così chiudere la tournée con un successo prima del rientro in Italia. Locatelli e compagni torneranno ora nel nostro Paese, dove li attende il prossimo appuntamento.

La sfida è in programma lunedì all’Allianz Stadium, con la classica partita in famiglia contro la Next Gen.

Rientro in Italia e l'attesa sfida all'Allianz Stadium

Conclusa la fase australiana della preparazione, la squadra, con Locatelli e i suoi compagni in prima linea, si appresta ora a fare rientro in Italia. L'attenzione si sposta già sul prossimo appuntamento, un evento di tradizione e importanza nel calendario bianconero. Il prossimo impegno ufficiale è infatti in programma per lunedì, quando la Juventus scenderà in campo all'Allianz Stadium per affrontare la classica sfida in famiglia contro la formazione Next Gen. Questo incontro non è solo un rito annuale, ma assume un ruolo fondamentale per lo staff tecnico.

La partita contro la Next Gen, infatti, serve a testare in maniera approfondita la condizione fisica e tattica dell'intera rosa, fornendo indicazioni preziose in vista dell'inizio degli impegni ufficiali della stagione. È un'occasione per valutare i progressi individuali e di squadra, affinare gli schemi di gioco e integrare i nuovi elementi, preparandosi al meglio per le sfide che attendono i bianconeri.