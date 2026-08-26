La Juventus continua a guardare anche oltre l'immediato e sarebbe vicina a un investimento giovanissimo per rinforzare il proprio settore offensivo, Ali Camara, 18enne del Genk. Il Lecce avrebbe chiesto informazioni al Napoli per Pasquale Mazzocchi mentre si registra un'accelerazione importante sull'asse Atalanta-Bologna, con l'accordo di massima per Jonathan Rowe che attenderebbe soltanto l'incastro giusto per diventare definitivo.

Juventus, vicino Ali Camara: investimento da 500 mila euro per la Next Gen

La Juventus avrebbe individuato un nuovo talento da inserire nel proprio progetto di crescita.

Il nome è quello di Ali Camara, esterno offensivo di appena 18 anni in uscita dal Genk. Il giovane belga ha già maturato esperienza nel calcio professionistico, collezionando 24 presenze nella Challenger Pro League, il secondo livello del campionato del Belgio. Numeri che avrebbero evidentemente attirato l'attenzione della dirigenza bianconera, sempre molto attenta ai prospetti di prospettiva.

L'operazione dovrebbe avere principalmente una funzione futura. Qualora il trasferimento venisse concretizzato, non sarebbe infatti da escludere un passaggio iniziale di Camara alla Next Gen, con la possibilità di accompagnarne gradualmente la crescita prima di un eventuale salto nella prima squadra. Il costo dell'operazione sarebbe particolarmente contenuto, con una cifra vicina ai 500 mila euro.

Un investimento dunque a basso rischio e con margini di valorizzazione importanti.

Napoli, il Lecce sonda Mazzocchi. Rowe, intesa Atalanta-Bologna oltre i 40 milioni

Anche il Napoli continua a lavorare sulle uscite. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, il Lecce avrebbe chiesto informazioni per Pasquale Mazzocchi, giocatore che non rientrerebbe nei piani tecnici di Massimiliano Allegri e che potrebbe quindi lasciare il club azzurro. I contatti sarebbero già stati avviati nel tentativo di individuare una soluzione gradita a tutte le parti. Per il Napoli si tratterebbe di un'altra uscita utile per alleggerire l'organico e liberare spazio in lista, mentre il Lecce aggiungerebbe esperienza e duttilità alla corsia esterna.

Molto più avanzata la situazione tra Atalanta e Bologna per Jonathan Rowe. Secondo le indiscrezioni di Orazio Accomando, le due società avrebbero raggiunto un accordo di massima per il trasferimento dell'esterno inglese alla corte di Maurizio Sarri. L'affare avrebbe un valore superiore ai 40 milioni di euro, bonus inclusi, ma il Bologna vorrebbe prima individuare un sostituto all'altezza dell'ex Marsiglia: Di Vaio e Sartori sarebbero quindi al lavoro proprio su questo fronte.

L'operazione, dunque, sarebbe ormai vicina alla definizione, ma il via libera definitivo dipenderà dalla capacità del Bologna di completare il proprio mercato in entrata.