Il calciomercato estivo si anima con un trasferimento di rilievo nel panorama calcistico italiano: Mattia Perin non è più un giocatore della Juventus. Il portiere, dopo diverse stagioni in bianconero, ha ufficialmente completato il suo passaggio al Palermo, come annunciato dal club torinese. La società piemontese ha salutato il suo estremo difensore con una nota ufficiale che ne ha sottolineato con enfasi il significativo valore umano e sportivo dimostrato durante la sua permanenza.

"Si conclude così un percorso significativo in bianconero per un giocatore che ha sempre rappresentato affidabilità, professionalità e spirito di squadra", si legge nel comunicato diramato dalla Juventus.

Un addio che segna la fine di un capitolo importante per il calciatore, pronto ora per una nuova e stimolante avventura professionale in Sicilia, dove vestirà la maglia del Palermo.

Durante la sua permanenza a Torino, Perin ha collezionato un numero considerevole di presenze, raggiungendo quota settantuno apparizioni in tutte le competizioni. Un contributo che si è tradotto anche nella conquista di ben quattro trofei di prestigio. Il club ha voluto rimarcare con forza il ruolo fondamentale ricoperto dal portiere, non solo per le sue parate decisive tra i pali ma anche per la sua influenza positiva all'interno dello spogliatoio. La nota prosegue evidenziando come "Mattia ha sempre difeso i pali juventini con carisma e dedizione, confermandosi una risorsa preziosa dentro e fuori dal campo", un attestato di stima che va oltre le mere statistiche.

L'inizio di un percorso vincente nel 2018

L’avventura di Mattia Perin con la prestigiosa maglia della Juventus ha avuto inizio nell’estate del 2018. Fin dal suo arrivo nel capoluogo piemontese, il portiere ha saputo conquistare la stima e il rispetto incondizionato di compagni e staff tecnico, distinguendosi per la sua esemplare professionalità, il suo spiccato spirito di sacrificio e un costante impegno quotidiano in ogni sessione di allenamento e partita. Qualità che lo hanno reso un elemento insostituibile e molto apprezzato all'interno della rosa.

Nel corso delle stagioni trascorse in bianconero, Perin ha lasciato un segno tangibile nella storia recente del club, contribuendo in modo decisivo alla vittoria di due campionati di Serie A, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.

Questi importanti successi testimoniano il suo contributo concreto ai trionfi della squadra, consolidando la sua reputazione di giocatore affidabile e vincente, sempre pronto a dare il massimo per la causa.

Un'eredità di impegno, lealtà e supporto

Al di là delle fredde statistiche e dei trofei conquistati sul campo, ciò che ha maggiormente caratterizzato la permanenza di Perin alla Juventus è stata la sua presenza costante e il suo supporto incondizionato ai compagni. Un vero leader silenzioso, sempre pronto a offrire il proprio contributo, sia sul terreno di gioco con interventi cruciali che fuori dal campo, rappresentando un esempio di lealtà, dedizione e autentico spirito di squadra per tutti.

Il club ha voluto esprimere pubblicamente la propria più sincera gratitudine per tutto quanto fatto da Mattia in questi anni di militanza, augurandogli il meglio per la sua nuova e stimolante avventura con il Palermo. Un ringraziamento sentito per un percorso condiviso fatto di successi, grande professionalità e un legame che rimarrà nel ricordo dei tifosi bianconeri.