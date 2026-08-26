Il calciomercato estivo del Crotone potrebbe accendersi nelle prossime ore. Il club rossoblù avrebbe messo nel mirino due giovani del Catanzaro, Ervin Bashi e Gabriel Arditi, entrambi in uscita e alla ricerca di maggiore spazio. Due operazioni diverse per caratteristiche e prospettive, ma che confermano l'attenzione del Crotone sui talenti calabresi. Per Bashi si valuta un trasferimento a titolo definitivo o comunque una nuova esperienza in Serie C; per Arditi prende quota l'ipotesi del prestito.

Crotone su Ervin Bashi: il difensore del Catanzaro piace ai rossoblù

Ervin Bashi è uno dei nomi finiti sul taccuino del Crotone. Il difensore classe 2005, nazionale albanese Under 21, potrebbe lasciare Catanzaro in questa fase finale del mercato. Sul giocatore hanno effettuato sondaggi anche Lecco, Folgore Caratese e Casertana, ma il Crotone rappresenta una soluzione particolarmente interessante. Un eventuale trasferimento permetterebbe a Bashi di restare in Calabria e tornare protagonista in Serie C.

Bashi, esperienza in Serie C e sette presenze in Serie B

Per Bashi non sarebbe un salto nel vuoto. Il centrale ha già giocato in Serie C con la Pro Patria, prima dell'approdo al Catanzaro. Nella scorsa stagione ha raccolto sette presenze in Serie B con la formazione giallorossa, mentre in questa annata è già sceso in campo per dieci minuti in Coppa Italia contro il Sudtirol.

Il Crotone valuta dunque un profilo giovane, ma con esperienza utile per affrontare una categoria che Bashi conosce già.

Gabriel Arditi al Crotone: la presenza allo Scida alimenta il mercato

L'altro nome è Gabriel Arditi, attaccante reduce dall'esperienza al Siracusa e considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. La sua presenza allo Scida durante Crotone-Foggia ha alimentato le indiscrezioni: Arditi potrebbe lasciare il Catanzaro in prestito e il Crotone è alla ricerca di un centravanti con caratteristiche simili. Il possibile affare resta da verificare, ma l'interesse rossoblù appare concreto. In avanti il Crotone farà comunque qualcosa, anche sulle corsie esterne per regalare alternative al tecnico Leandro Greco.