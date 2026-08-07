La Federcalcio argentina (Afa) ha ufficialmente espresso il proprio sostegno a Gianni Infantino, presidente della Fifa, attraverso una lettera aperta pubblicata sul proprio sito. Il documento, indirizzato alla massima istituzione calcistica mondiale, manifesta pieno appoggio alla gestione attuata negli ultimi dieci anni sotto la guida di Infantino. L'Afa ha evidenziato come il lavoro svolto in questo decennio sia stato improntato su un solido modello di governance, descritto come "chiaro, stabile e trasparente". Questo approccio ha permesso di conseguire importanti risultati a livello istituzionale e di promuovere attivamente lo sviluppo del calcio mondiale in tutte le sue sfaccettature.

Nella missiva, la federazione argentina ha altresì affrontato il tema del progetto, successivamente ritirato, che prevedeva la vendita di quote del Mondiale a investitori privati. L'Afa ha riconosciuto la tempestiva decisione dell'amministrazione di abbandonare tale proposta, la quale aveva generato "molte più incertezze che certezze" all'interno della comunità calcistica. In tal senso, la lettera sottolinea che la Fifa è "consapevole degli errori commessi in quel processo", evidenziando un atteggiamento di responsabilità. Il documento ha inoltre messo in risalto come la dirigenza guidata da Gianni Infantino abbia promosso una "profonda trasformazione", caratterizzata dall'apertura delle porte a tutte le federazioni e confederazioni affiliate, favorendo un ambiente più inclusivo e partecipativo.

Il sostegno in vista del Congresso FIFA

In vista dell'imminente Congresso FIFA, l'organo direttivo del calcio argentino ha ribadito con fermezza la propria posizione. L'Afa ha dichiarato che "la strada da seguire è quella di continuare a lavorare sotto la sua guida", con l'obiettivo primario di "continuare a sviluppare un calcio migliore e ancora più inclusivo". Attraverso il suo comitato esecutivo, la federcalcio argentina ha enfatizzato l'importanza cruciale di mantenere standard elevati di governance. Questi standard sono considerati un "pilastro fondamentale per rafforzare le buone relazioni tra la FIFA, le sue associazioni membri e le confederazioni", garantendo stabilità e fiducia nel sistema.

Il contesto del supporto internazionale

La presa di posizione della Federcalcio argentina si inserisce in un più ampio contesto internazionale, dove diverse federazioni stanno esprimendo il proprio orientamento in vista della rielezione di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA. Nel messaggio inviato, l'Afa ha anche riconosciuto e apprezzato le scuse espresse dall'amministrazione FIFA alle sue 211 associazioni membri. Tali scuse sono state formulate a seguito delle incertezze e delle perplessità generate dal citato progetto di vendita delle quote del Mondiale. Questo gesto è stato interpretato come un chiaro segnale di attenzione verso i principi di trasparenza e responsabilità nella gestione complessiva del calcio mondiale, rafforzando la fiducia nelle istituzioni.