Il mercato di Juventus e Napoli potrebbe regalare novità importanti nelle prossime settimane. I bianconeri starebbero valutando la cessione di Juan Cabal per poi puntare su un profilo di esperienza come Sead Kolasinac, mentre il club partenopeo avrebbe iniziato a sondare il terreno per Gabriel Jesus, attaccante in uscita dall'Arsenal e seguito anche dal Milan.

Juventus, Cabal può partire: Kolasinac l'obiettivo per la difesa

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus vorrebbe cedere Juan Cabal e, qualora riuscisse a concretizzare l'operazione, potrebbe lanciare l'assalto a Sead Kolasinac.

Il difensore bosniaco dell'Atalanta, nonostante i 33 anni, ha dimostrato di poter essere ancora un elemento di assoluto affidamento, grazie alla combinazione di fisicità, aggressività e solidità. A rendere particolarmente interessante il profilo del bosniaco è soprattutto la sua duttilità. Kolasinac può infatti giocare in una difesa a quattro, agire da braccetto in una linea a tre oppure essere utilizzato come esterno sulla fascia. Una polivalenza che potrebbe fare molto comodo alla Juventus, soprattutto considerando la possibilità di utilizzarlo in più ruoli senza rinunciare alla qualità.

A favorire l'eventuale operazione ci sarebbe inoltre la situazione contrattuale: il legame tra Kolasinac e l'Atalanta scadrà tra un anno.

Una circostanza che potrebbe consentire alla Juventus di trattare il cartellino a condizioni favorevoli e provare a strappare il difensore al club bergamasco per una cifra relativamente contenuta.

Napoli, sogno Gabriel Jesus: contatti con l'entourage

Il Napoli, invece, starebbe lavorando a un possibile grande colpo per l'attacco. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nelle scorse ore ci sarebbero stati contatti con l'entourage di Gabriel Jesus. Il brasiliano è considerato in uscita dall'Arsenal e rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante per il suo modo di interpretare diversi ruoli del reparto offensivo. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche il Milan, alla ricerca di un attaccante capace di garantire duttilità e alternative tattiche.

La valutazione del brasiliano si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, cifra importante ma potenzialmente accessibile per un giocatore della sua esperienza.

Prima di poter accelerare, tuttavia, il Napoli dovrà completare almeno una cessione nel reparto offensivo. Tra i principali candidati alla partenza figurano Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca: l'uscita di almeno uno dei due attaccanti sarebbe quindi necessaria per liberare spazio e risorse e consentire agli azzurri di provare concretamente l'assalto a Gabriel Jesus.