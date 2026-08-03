Milano si prepara all'ultimo saluto per Franco Baresi, storico ex capitano del Milan e leggenda del calcio italiano, scomparso a 66 anni. Domani, nella basilica di Sant’Ambrogio, sono attese migliaia di tifosi e numerose personalità per rendere omaggio a una delle figure più amate della storia rossonera. L'annuncio della cerimonia ha richiamato l'attenzione di appassionati, ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni sportive e cittadine.

La partecipazione sarà significativa. Decine di ex calciatori, tra cui Paolo Maldini e Marco Van Basten, si uniranno al cordoglio.

Saranno presenti i vertici del Milan: il proprietario Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, la dirigenza e i dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara. Le istituzioni calcistiche saranno rappresentate dal presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, e dal segretario generale della Federcalcio, Marco Brunelli. Il presidente Giovanni Malagò, pur all'estero, aveva già visitato la famiglia di Baresi dopo la notizia della scomparsa.

Un addio corale: dal sindaco alle delegazioni internazionali

Tra i presenti attesi figurano il sindaco di Milano, Beppe Sala, e rappresentanti di club internazionali come Real Madrid e Barcellona, con la bandiera madridista Pirri. Anche il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, sarà presente.

A rappresentare la prima squadra del Milan, impegnata in tournée a Perth, ci saranno Pulisic e Gimenez, rimasti a Milanello per recuperare dagli infortuni. Delegazioni di tutte le squadre maschili, femminili e del settore giovanile del club completeranno il tributo.

Franco Baresi: una carriera leggendaria

La carriera di Franco Baresi fu indissolubilmente legata al Milan e alla Nazionale italiana. Iniziò a giocare vicino a Brescia, per poi entrare nel settore giovanile rossonero negli anni Settanta, debuttando in Serie A a diciassette anni, il 23 aprile 1978. Con la maglia del Milan, Baresi collezionò oltre cinquecento presenze, conquistando un palmarès straordinario: sei scudetti, quattro Supercoppe italiane, tre Coppe dei Campioni, tre Supercoppe europee, due Coppe Intercontinentali e una Coppa Mitropa.

Con la Nazionale disputò ottantadue partite e partecipò a tre Mondiali, trionfando nel 1982 e raggiungendo la finale nel 1994. In suo onore, il club ha ritirato la maglia numero 6.

Milano e il mondo del calcio si stringono attorno alla famiglia di Franco Baresi, ricordando non solo il campione, ma anche l'uomo che ha incarnato i valori dello sport e della lealtà. L'ultimo saluto nella basilica di Sant’Ambrogio sarà un momento di profonda commozione, un tributo doveroso a una vera icona rossonera.