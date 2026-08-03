La Juventus durante la sessione di calciomercato estiva intende prendere un portiere che dia tranquillità tra i pali. In questo momento però le trattative sono in stand*by, poiché Zion Suzuki piace ma l'estremo difensore del Parma non ha ancora deciso dove giocare i prossimi anni visto che c'è un interesse del PSG. Motivo per cui alla Continassa si pensa anche ad un piano B che porta il nome di Guglielmo Vicario.

Juve: portiere in stand-by

Prosegue la ricerca di un portiere in casa Juve. Zion Suzuki continua ad essere il primo nome in cima alla lista di Luciano Spalletti, ma sul nazionale giapponese e attualmente portiere del Parma pende un'offerta da 32-34 milioni di euro da parte del PSG.

Attualmente la trattativa risulta essere in stallo, perché il 23enne deve capire se accettare di non essere il titolare a Parigi. In caso di rifiuto quindi, entrerebbe in gioco la dirigenza bianconera. In caso di mancato arrivo di Suzuki, gli occhi sono puntati su Guglielmo Vicario, anche se l'allenatore bianconero aveva espresso delle perplessità. Alla Continassa è stato fatto un sondaggio anche su Anatolij Trubin, ma attualmente non c'è alcuna trattativa in corso.

Serie A: le ultime novità in entrata e in uscita

L'Inter è ancora interessata a Moussa Diaby, ma l'Al-Ittihad ha valutato il proprio attaccante 25-30 milioni e non sembra essere disposta a fare sconti a nessuno. Attualmente il club ha proposto 18 milioni di euro più Kristjan Asllani.

Nel frattempo alla Pinetina continuano a seguire da vicino l'addio di Sebastiano Esposito al Cagliari, poiché i nerazzurri hanno il 40% sulla rivendita del 24enne: l'Atalanta ha mostrato interesse ed è pronta ad avviare una trattativa per 20 milioni di euro. Infine i nerazzurri hanno messo nel mirino Vasilije Kostov attualmente in forza alla Stella Rossa di Belgrado: il 18enne è valutato sui 20 milioni di euro dal suo club.

Miguel Gutierrez è invece in attesa di effettuare i test medici con il Bayer Leverkusen: i tedeschi hanno proposto al terzino sinistro un contratto fino al 2031, mentre al Napoli sono stati versati 30 milioni di euro.

La Fiorentina ha trovato l'accordo con la Juventus, per ingaggiare Joao Mario: il difensore ha firmato un contratto fino al 2031, mentre i bianconeri hanno accettato la formula del prestito con diritto di riscatto.

La Roma attende il via libera definitivo da parte del Feyernoord per la firma di Givairo Read: i giallorossi hanno messo sul piatto 29 milioni di euro e un contratto fino al 2031 da 2 milioni di euro all'anno.

Il Milan invece ha rifiutato la richiesta del Fenerbahçe per il prestito di Rafa Leao: l'attaccante portoghese lascerà i rossoneri solo ed esclusivamente a titolo definitivo.