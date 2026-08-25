Il Perugia continua a muoversi sul mercato per completare la rosa. L’obiettivo è aggiungere una seconda punta con caratteristiche da trequartista, capace di offrire soluzioni diverse nel reparto offensivo. Tra i nomi valutati c’è Marco Zunno, 25 anni, in uscita dal Crotone. Sul fronte opposto, il mercato registra anche la possibile partenza di Nicolò Armini, difensore seguito da diversi club.

Calciomercato Perugia, idea Marco Zunno per l’attacco

Il Perugia guarda a Crotone per rinforzare l’attacco. Marco Zunno è uno dei profili sondati da Alessandro Gaucci e Alberto Marino: il classe 2001 può agire da seconda punta o da trequartista e rappresenta una soluzione coerente con le esigenze offensive del club.

Zunno è in uscita dal Crotone e il Perugia potrebbe accelerare nelle prossime fasi del mercato, soprattutto se la società decidesse di puntare su un giocatore duttile negli ultimi metri.

Zunno nel mirino per completare il reparto offensivo

La ricerca del Perugia è quindi precisa: serve un elemento in grado di muoversi tra le linee e aumentare la qualità della fase offensiva. Zunno rientra nel gruppo dei giocatori osservati e il suo possibile addio al Crotone rende la pista concreta. Il club umbro dovrà ora valutare tempi e condizioni dell’operazione, mentre il mercato entra nella sua fase decisiva. La scelta della seconda punta potrebbe diventare uno degli ultimi tasselli per definire l’attacco.

Calciomercato Crotone, Nicolò Armini verso l’addio

È invece agli sgoccioli l’esperienza di Nicolò Armini al Crotone. Il difensore cresciuto nel settore giovanile della Lazio sembra destinato a lasciare il club pitagorico nell’ultima settimana di mercato, nonostante abbia iniziato la stagione da titolare nelle prime due gare ufficiali. Sul giocatore hanno acceso i riflettori Lecco, Foggia e Cerignola. Per Armini si profila dunque una nuova destinazione, con il futuro che dovrebbe essere definito a breve. Il Crotone dovrà inoltre valutare il futuro di Antonio Energe: l'esterno offensivo è in uscita e al momento fuori dalla rosa degli squali. Per lui si attendono offerte concrete per formalizzarne la cessione.