Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video su Youtube dedicato al calciomercato e parlando della Juventus e delle necessità in attacco dei bianconeri ha detto: "La Juve sta lavorando a un paio di scambi per arrivare a quel rinforzo offensivo che richiede Spalletti. Il toscano vorrebbe un centravanti di grande forza fisica e continua ad avere in testa due nomi, quello di Mateta e quello di Sorloth. Per il norvegese c'é sempre in piedi l'ipotesi di uno scambio con l'Atletico Madrid, che nel caso, riprenderebbe Nico Gonzalez. Spalletti invece non è molto propenso per la candidatura di Zirzkee, che ha le caratteristiche che lui vorrebbe e che sarebbe più un'idea di Massara.

Dalla scelta del nome del bomber si capirà chi fra i due avrà avuto la meglio e soprattutto dove potrà finire la Juventus in campionato".

Milan, Schira: 'Leao è un separato in casa, occhio alla pista inglese'

Sul Milan poi Schira ha detto: "Leao è praticamente un separato in casa, perché Amorim non lo considera al centro del suo progetto e ha detto a Cardinale di poter anche fare a meno di lui. La società rossonera, per facilitare l'uscita del portoghese, ha abbassato la propria richiesta da quei 60 milioni di euro che erano stati fissati al principio, a 50 milioni con bonus annessi. Finora è arrivata una sola offerta ufficiale, quella del Galatasaray da 35 milioni di euro, rispedita al mittente.

Il club turco non ha però effettuato rilanci, perché sa della situazione per il numero 10 e resta sorniona alla finestra in attesa che il mercato giunga alle battute finali per approfittarne. Leao, che nel frattempo ha detto no all'ennesima offerta dall'Arabia, a questo punto aspetta la Premier. C'é stato un avvicinamento dell'Aston Villa, club proposto da Mendes, tuttavia gli inglesi offrono molto meno al calciatore rispetto ad altre società. Ecco perché c'é da lavorare per convincere il giocatore".

Fiorentina e Como, Kean si avvicina, Roma da scudetto: parla Schira

Su Fiorentina, Como e Roma infine Schira ha detto: "In queste ore arriverà l'offerta del Como per Moise Kean, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro.

Il calciatore è partito dalla panchina nella gara contro la Roma e si sta praticamente tirando fuori dal progetto viola. A proposito del match andato in scena all'Olimpico, abbiamo visto come la formazione di Gasperini abbia asfaltato i ragazzi di Grosso con un impressionante 4 a 0. I capitolini vantano l'attaccante più letale del campionato, Malen e un Dybala che è in forma scintillante. Una coppia che se avesse continuità, candiderebbe di diritto la Roma a essere una delle antagoniste per lo scudetto dell'Inter".