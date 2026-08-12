Il calciomercato del Crotone entra nella fase decisiva. A venti giorni dalla chiusura della sessione estiva, il club rossoblù lavora sia in entrata sia in uscita. Il nome nuovo è quello di Arthur Spadoni, attaccante classe 2007 dell’Avellino, destinato a trasferirsi in Calabria con la formula del prestito secco. Intanto restano da definire alcune situazioni in attacco, mentre si avvicina il primo appuntamento ufficiale della stagione contro il Cosenza.

Crotone, Arthur Spadoni arriva dall’Avellino in prestito

Il Crotone è pronto ad accogliere Arthur Spadoni.

L’attaccante classe 2007, messosi in evidenza con la Primavera dell’Avellino, dovrebbe trasferirsi in rossoblù con la formula del prestito secco. L’operazione, annunciata da Telenostra, conferma la volontà del club irpino di consentire al giovane calciatore di maturare esperienza in un contesto competitivo. Per il Crotone si tratta di un innesto giovane e di prospettiva, utile ad ampliare le soluzioni offensive a disposizione dello staff tecnico.

Crotone, Zunno e Musso tra le possibili partenze

Il mercato del Crotone resta però aperto anche sul fronte delle uscite. La trattativa per il portiere Davide Merelli con lo Spezia non è arrivata alla conclusione e, di conseguenza, le possibilità di una sua partenza sembrano essersi ridotte.

Maggiore attenzione è rivolta invece al reparto offensivo. Marco Zunno sarebbe finito nel mirino del Perugia, secondo quanto riportato da CalcioGrifo.it, mentre Antonino Musso avrebbe attirato l’interesse del Foggia. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Crotone-Cosenza, domenica 16 agosto la prima sfida ufficiale

Mentre la società continua a lavorare sul mercato, il Crotone deve già concentrarsi sul campo. Domenica 16 agosto, alle ore 21, lo stadio Ezio Scida ospiterà la sfida contro il Cosenza, valida come primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Una gara secca che aprirà ufficialmente la stagione rossoblù e offrirà le prime indicazioni sul nuovo Crotone. Il mercato resterà sullo sfondo, ma da domenica conteranno soprattutto risultati, prestazioni e condizione della squadra.