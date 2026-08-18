Luka Modrić ha ufficializzato la sua permanenza al Milan, rafforzando il suo legame con il club rossonero. Attraverso i canali ufficiali della società, il centrocampista croato ha spiegato che la decisione è maturata dalla profonda dimostrazione di fiducia e dall'importanza attribuitagli nel nuovo progetto sportivo. Questo annuncio conferma il prolungamento del suo percorso con la squadra, evidenziando un rapporto che va oltre il campo.

Le motivazioni di Modrić

Il fuoriclasse croato ha condiviso le profonde ragioni della sua scelta, rivelando di aver mantenuto un contatto costante con l'ambiente milanista anche durante i Mondiali.

«Sono sempre rimasto in contatto con le persone del Milan e, nonostante fossi al Mondiale, ho sempre avuto in testa il Milan», ha dichiarato. Modrić ha spiegato che, sebbene il rinnovo fosse sempre un'opzione, ha preferito attendere il momento giusto, ascoltando il proprio corpo e valutando l'intensità della sua fame e passione per il gioco. Ha aggiunto: «Il Milan ha dimostrato quanto tenesse a me e al fatto che facessi parte di questo nuovo progetto: era quello di cui avevo bisogno, quello che volevo sentirmi dire». La decisione finale è stata presa dopo un confronto con la sua famiglia, riconoscendo l'importanza cruciale della fiducia e dell'amore che ogni giocatore cerca dal club, dai tifosi e dai compagni.

Il significato della scelta

La dichiarazione di Modrić, pubblicata il 18 agosto 2026, conferma la sua volontà di proseguire la carriera in rossonero, motivata da un forte legame emotivo e dalla fiducia ricevuta dal club. Il suo ruolo nel nuovo progetto assume così un valore simbolico e concreto, sia sul piano tecnico che su quello umano. La sua permanenza non è solo una conferma sportiva, ma un segnale della profonda sintonia tra il giocatore e la società, essenziale per gli obiettivi futuri del Milan.

Un punto di riferimento per il centrocampo

Il rinnovo di Modrić si estende per un'ulteriore stagione, legandolo al Milan fino al 30 giugno 2027. Questa estensione consolida la sua posizione come **punto di riferimento** insostituibile nel **centrocampo rossonero**.

La sua straordinaria **esperienza** e le sue indiscusse **qualità** tecniche e tattiche lo rendono un elemento cruciale, capace di influenzare positivamente il gioco sia in campo che nello spogliatoio. La sua leadership e professionalità sono considerate fondamentali per la crescita dell'intera squadra.