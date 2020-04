Tra le diverse promozioni di Enel Energia c’è un'offerta particolarmente indicata per chi concentra i propri consumi di energia elettrica in un determinato momento della giornata. Si tratta dell'iniziativa Ore Free, che lascia al cliente la completa libertà di scegliere tre ore consecutive in cui la componente energia della bolletta sarà gratuita. Inoltre gli utenti domestici che sottoscrivono questa proposta potranno liberamente cambiare l’intervallo di tempo inizialmente deciso, utilizzando l’applicazione per smartphone oppure il sito web del gestore.

Infine sarà possibile poter monitorare i consumi quotidiani di luce. Potranno aderire a questa offerta solamente coloro che possiedono un contatore di seconda generazione, con tele-lettura, e con una potenza non superiore ai 15 kilowatt.

I vantaggi dell’offerta di Enel Energia

Con questa promozione i clienti potranno scegliere liberamente le tre ore consevutive in cui la componente energia della bolletta sarà completamente gratis. Inoltre, se le necessità dovessero improvvisamente cambiare, dopo circa 10 giorni dall’attivazione le tre ore potranno essere cambiate, attraverso l’applicazione da scaricare sul telefonino oppure entrando nell’area privata del sito web di Enel Energia: la modifica potrà avvenire sino a 15 minuti dall’inizio della fascia precedentemente scelta.

In più sarà possibile scoprire in modo semplice e immediato i consumi di energia elettrica del giorno, utilizzando gli stessi canali. Infine questa offerta garantisce che il prezzo della componente energia nelle altre fasce orarie (che al momento è di 0,069 euro per kilowattora) sarà lo stesso per i primi 12 mesi. Dopo un anno il gestore potrà aggiornare tale valore in base all'andamento del mercato, comunicando le novità per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza, lasciando al cliente la possibilità di recedere in ogni momento.

A chi è rivolta l’offerta di Enel Energia

La promozione Ore Free è dedicata a i titolari di contratti ad uso domestico con fornitura di energia elettrica a bassa tensione e potenza contrattuale fino ai 15 kilowatt, che abbiano un contatore di seconda generazione, capace – attraverso la tele-lettura – di rilevare le misurazioni basandosi su dati con dettaglio a 15 minuti. In particolare è riservata agli utenti che provengono da un altro operatore, oppure che vogliono far ripartire un contatore disattivato o che vogliono intestare a proprio nome la fornitura originariamente di un’altra persona. Tutti i sottoscrittori potranno in seguito iscriversi al programma di fedeltà Enelpremia Wow! che garantisce sconti, coupon e bonus ai partecipanti.

Come aderire all’offerta Ore Free

Per poter attivare l’offerta serviranno poche informazioni (codice fiscale, codice Pod oppure codice cliente, lettura del contatore, Iban se si vuole procedere l’addebito diretto sul conto corrente). Il sottoscrittore riceverà il contratto via e-mail o per posta: a quel punto, in caso di riattivazione o di subentro, sarà necessario rinviare al gestore i moduli adeguatamente compilati ed una copia di un documento di identità valido. Per chi proviene da altro fornitore l’attivazione è gratuita e non servono modifiche agli impianti: tuttavia saranno necessari circa due o tre mesi per i controlli previsti dalla legge.

Si potrà decidere se ricevere una bolletta digitale via web o il classico modello cartaceo. Diverse le alternative previste per il pagamento: bollettino postale, PayPal e addebito diretto su conto corrente. Va ricordato che il diritto di recesso dal contratto è previsto in ogni momento e senza oneri, nel caso in cui si scelga un nuovo operatore; infine il cliente può esercitare il proprio diritto di ripensamento entro 14 giorni dalla stipula del contratto, comunicandolo tempestivamente a Enel Energia.