Dal 1° gennaio 2022 diventerà obbligatorio il passaggio al Mercato Libero dell’Energia, un’occasione in più per risparmiare sulla bolletta. Per tutti coloro che non l’hanno ancora effettuato, circa 18 milioni di contratti, Enel Energia offre comunque la possibilità di mettersi al riparo dalle variazioni trimestrali delle tariffe a cui sono soggetti i contratti del Servizio di Maggior Tutela. Stiamo parlando dell’offerta Sempre Con Te che, oltre al vantaggio di una tariffa bioraria, assicura un prezzo della componente energia fisso per un anno.

Questi i punti riassuntivi dell’offerta:

Nome Offerta: Sempre Con Te

Prezzo Luce (fisso per un anno):

Opzione 1: Fascia blu 0,0534 €/kWh (Sabato, domenica tutto il giorno e da lunedì a venerdì dalle ore 19 alle ore 8);

Opzione 2: Fascia arancione 0,0734 €/kWh (da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 19)

Benefici per il cliente: prezzo componente energia bloccato per un anno

Modalità di attivazione: online tramite il sito Enel o attraverso il numero verde 800.900.860

Pagamento: bollettino postale o addebito su conto corrente.

Chi può attivare l'offerta

L’attivazione dell’offerta Sempre Con Te di Enel Energia può essere richiesta da tutti i nuovi clienti che provengono da un altro fornitore e sono titolari di un contratto di fornitura che rientra nel Servizio di Maggior Tutela; una tipologia di contratto che si caratterizza, ricordiamo, per il fatto che il prezzo della componente energia è stabilito da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) in base alle variazioni del mercato ed è sottoposto a revisione ogni tre mesi.

Quali sono le caratteristiche principali dell'offerta Sempre Con Te

L’offerta Sempre Con Te consente di risparmiare sulla bolletta della luce nelle ore serali e nei weekend, grazie alla differenziazione dei costi della materia prima energia in due fasce orarie: in Fascia Blu, in vigore nel fine settimana e dalle 19 alle 8 dal lunedì al venerdì, il prezzo è di 0,05340 €/kWh; in Fascia Arancione, in vigore dalle 8 alle 19 dei giorni dal lunedì al venerdì) il prezzo è di 0,07340 €/kWh.

Il prezzo rimane fisso per 12 mesi e in seguito potrà essere variato solo previa comunicazione scritta con 90 giorni di anticipo, lasciando al cliente la possibilità di recedere dal contratto senza oneri.

Per una maggiore tranquillità nella pianificazione delle spese familiari, Enel offre, inoltre, la possibilità di attivare “Bolletta Chiara”, con la quale si può avere lo stesso importo in bolletta per un anno. Basta infatti indicare, al momento della richiesta di attivazione, i consumi medi e le caratteristiche dell’abitazione in modo da poter calcolare il consumo stimato annuo. Le bollette avranno così tutte lo stesso importo e, trascorso un anno, Enel provvederà ad adeguare l’importo in bolletta all’effettivo consumo.

Documenti necessari per attivare l'offerta Sempre Con Te di Enel Energia

Per l’attivazione di Sempre Con Te è richiesto:

Codice Fiscale;

Codice POD;

Lettura attuale del contatore;

Codice IBAN nel caso in cui si desideri attivare l’addebito sul conto corrente.

Successivamente alla richiesta di attivazione verranno spediti il contratto e le condizioni di fornitura, oltre ai moduli da rispedire compilati, insieme alla copia di documento di identità dell’intestatario del contratto di fornitura. Il passaggio a Enel Energia è completamente gratuito e avverrà dopo 2 o 3 mesi dalla richiesta. Non sono necessari, per il passaggio, interventi tecnici sul contatore o sull’impianto.

Le modalità di pagamento delle bollette di Enel Energia

Si può scegliere, al momento della richiesta di attivazione, se ricevere la bolletta, che viene inviata ogni 2 mesi, via posta in formato cartaceo oppure su posta elettronica. Il pagamento può essere effettuato, alla data di scadenza della bolletta, direttamente con addebito sul conto corrente postale o bancario. Rimangono sempre possibili le opzioni classiche di pagamento presso gli uffici postali o con carta di credito dall’Area Clienti del sito Enel.