In queste settimane di primavera è in vigore un'offerta riservata ai nuovi clienti di Enel Energia: 'Luce 30 Spring' permette di risparmiare per un anno il 30% sulla componente energia in bolletta. Quindi per 12 mesi sarà scontata quella parte dei costi che rappresenta all’incirca il 29% della spesa totale per l’elettricità, escludendo l’Iva e le imposte. Va specificato che la promozione non considera altri costi – come quelli per il servizio di trasporto o la manutenzione – che sono calcolati secondo i parametri indicati dall’Arera.

Coloro che devono avviare un nuovo contatore, farne ripartire uno disattivato, o che avevano un contratto precedente con altri gestori, potranno aderire a questa promozione fino al prossimo 3 giugno. Al termine dell’iniziativa Enel Energia potrà variare il prezzo sulla base dell’andamento del mercato delle materie prime, ma dovrà comunicare i nuovi valori per iscritto entro 90 giorni dalla scadenza. I clienti potranno decidere in qualsiasi momento di avvalersi del diritto di recesso dal contratto, senza pagare nessun onere aggiuntivo.

I vantaggi dell’offerta 'Luce 30 Spring'

Oltre al risparmio dovuto allo sconto sulla componente energia in bolletta, questa offerta garantisce ulteriori vantaggi ai sottoscrittori. Innanzitutto potranno accedere al programma fedeltà Enelpremia Wow!, che assicura ai clienti di Enel Energia una serie di sconti, bonus e promozioni, oltre alla possibilità di partecipare a concorsi a premi. Chi aderisce, iscrivendosi sul sito internet o sull’apposita applicazione per smartphone, potrà scaricare una serie di coupon da utilizzare presso i diversi partner che aderiscono all’iniziativa.

Inoltre i nuovi clienti potranno usufruire via sms di alcuni servizi accessori: si potranno ricevere diverse informazioni gratuitamente, come la data di emissione o di scadenza dell’ultima bolletta, lo stato dei pagamenti o quando sarà possibile comunicare la lettura dei consumi. Infatti gli utenti potranno comunicare, sempre via sms, le cifre segnate dal contatore, oltre che richiedere altre informazioni o modificare i propri dati.

Come aderire all’offerta di Enel Energia

In caso di prima attivazione o di subentro, chi vuole aderire a Luce 30 Spring dovrà inserire nel modulo che Enel Energia invierà alcune informazioni: codice fiscale, codice Pod o in alternativa il codice cliente di nove cifre indicato sul contatore o nelle bollette del precedente intestatario della fornitura, la lettura del contatore e il codice Iban, quando si vuole addebitare la spesa sul proprio conto corrente. Il contratto dovrà quindi essere restituito insieme alla copia di un documento d’identità valido.

Chi proviene da un altro gestore potrà aderire a questa offerta gratuitamente, senza che sia necessario modificare gli impianti o il contatore; saranno necessari due o tre mesi per effettuare il cambio di fornitore, dato il tempo che occorre per effettuare tutti i controlli previsti dalla legge. In quest’ultimo caso saranno necessari solamente una bolletta, il codice fiscale del richiedente e l’Iban, se si desidera l’addebito diretto sul conto corrente bancario.

I termini dell’offerta

Chi sottoscrive 'Luce 30 Spring' potrà scegliere se continuare a ricevere la bolletta in formato cartaceo o passare a quella digitale, inviata attraverso l’e-mail: in ogni caso la prima arriverà un mese dopo l’attivazione, le successive ogni due mesi. Si potrà pagare con bollettino postale, utilizzando anche la carta di credito, con Paypal o con addebito diretto sul conto corrente. Sarà possibile recedere dal contratto in qualsiasi momento. Inoltre è valido il diritto di ripensamento: la richiesta di attivazione della fornitura potrà essere annullata con una raccomandata, senza pagare oneri, entro 14 giorni dalla stipula.