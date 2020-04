Enel Energia PLACET fissa Gas Consumer è un’offerta che un prezzo composto da una parte fissa e una parte variabile, con le condizioni previste dai contratti definite dall'ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Il prezzo in vigore al momento della sottoscrizione del contratto rimane bloccato per un anno. Principali punti caratterizzanti l’offerta:

Nome Offerta: Enel Energia PLACET fissa Gas Consumer;

Prezzo Gas: 0,389 €/Smc e Canone 84,0 €/anno;

Benefici per il cliente: prezzo bloccato per 12 mesi;

Come si attiva: online sul sito di Enel, telefonicamente al numero 800 900 860, presso gli Spazio Enel;

Pagamento: addebito su C/Corrente bancario o postale, oppure con Bollettino postale.

In quali casi è possibile attivare l'offerta

L’adesione a Enel Energia PLACET Fissa è possibile qualora i richiedenti siano clienti singoli oppure condomini con punti di fornitura per gas ad uso domestico.

Non è possibile l’attivazione per i clienti codiddetti "multisito" se uno dei punti di fornitura non corrisponda alle condizioni descritte in precedenza e per i clienti che sono titolari di forniture per le pubbliche amministrazioni.

Le caratteristiche della tariffa Enel Energia PLACET fissa Gas Consumer

L’offerta di Enel Energia si caratterizza, come detto, per per il fatto che prezzo e condizioni di fornitura definite nel contratto, sono stabilite dall'Autorità dell'Energia, mentre i prezzi sono determinati dal fornitore (Enel Energia) e prevedono una quota fissa, corrispondente in questo caso ad un canone annuo di 84,00 €, e una quota variabile della componente energia al prezzo di 0,389 €/Smc.

Quest’ultima, può essere soggetta a variazioni a seconda dell’andamento dei mercati.

Il contratto ha validità a tempo indeterminato, mentre il prezzo rimane fisso per 12 mesi dalla data di stipula. Novanta giorni prima della scadenza del primo anno di fornitura, verrà comunicato l’eventuale nuovo prezzo che sarà applicato per i successivi 12 mesi. Le nuove condizioni, qualora non venga esercitato il diritto di recesso gratuito, saranno considerate integralmente accettate da parte del cliente.

Nel caso in cui, prima della sottoscrizione, si vogliano richiedere ulteriori informazioni in merito a questa offerta, queste possono essere ottenute chiamando il numero verde di Enel Energia, che risponde tutti i giorni, da lunedì a domenica dalle ore 7 alle ore 22, al numero 800.900.860.

Documenti per richiedere l'offerta PLACET fissa Gas Consumer

Per richiedere di aderire all’offerta, ci si può collegare online sul sito Enel, contattare telefonicamente il numero verde 800.900.860, o sottoscrivendo personalmente il contratto presso i Punto Enel. Per completare la richiesta di attivazione, bisognerà essere muniti di:

il proprio Codice fiscale;

il codice PDR , corrispondente al punto di consegna della fornitura e indicato sulla bolletta;

il codice IBAN per addebitare la bolletta sul tuo conto corrente.

Il richiedente riceverà contratto, condizioni e modulistica, Quest'ultima, in caso di prima attivazione, dovrà essere rispedita compilata e firmata a Enel.

Modalità di pagamento previste da Enel Energia

Al momento della sottoscrizione del contratto può essere chiesta l’attivazione di BollettaWeb, un servizio che prevede l’invio della fattura all’indirizzo email che il titolare della fornitura avrà indicato al momento della richiesta di attivazione. Questa possibilità, che è alternativa all’invio della tradizionale bolletta cartacea, se abbinata al pagamento con addebito su C/C bancario o postale oppure su carta di credito, darà diritto ad uno sconto, in ottemperanza a quanto definito nelle Condizioni Generali di Fornitura consultabili sul sito.

Il pagamento potrà essere effettuato anche presso gli sportelli (bar, tabaccherie, ricevitorie) convenzionati con la rete Lottomatica e SISAL, presso le casse dei punti vendita Coop oppure presso gli uffici postali.