Sono in tutto 150 i progetti finanziati dai fondi PNRR. Tra questi si trova il rifacimento di più di una dozzina di piazze e spazi urbani; la riqualificazione della maggior parte degli impianti sportivi presenti nella città, tra cui lo Stadio Massimino e la ricostruzione con la messa in sicurezza di decine di strade a Catania (compresa la tangenziale e la zona industriale). Si porrà attenzione all'aumento dell'efficienza energetica e ai relativi investimenti verdi in alcuni immobili comunali, in molte Istituzioni scolastiche e in alcuni impianti sportivi.

Saranno acquistati in tutto 145 veicoli elettrici per i servizi comunali. Non ultimo, verranno acquistati più di 100 autobus elettrici e altri dieci autobus alimentati con tecnologia ad idrogeno.

Il Comune di Catania finanzierà 150 progetti con i fondi del PNRR

Si tratta di interventi approvati in Giunta Comunale, ha dichiarato nei giorni scorsi l'Assessore allo Sport Sergio Parisi, progetti finanziati da vari fondi europei, tra questi il Pon Metro-React Eu, e in parte finanziati dal PNRR e da altre fonti di finanziamento. Tali sovvenzioni sono stati pensati per incidere sulla trasformazione infrastrutturale della città e sui servizi finali di cui potranno usufruire i cittadini.

L'altro ieri, nel capoluogo etneo, si è svolta una conferenza stampa di presentazione dei progetti che dovrebbero cambiare il volto di Catania.

Alla conferenza erano presenti molti rappresentanti di numerosi ordini istituzionali e professionali, oltre ai rappresentanti della direzione SSD di Catania guidata dal Vice Presidente Vincent Guerrera. L'Assessore alle Politiche Comunitarie e allo Sport, Sergio Parisi, li ha presentati all'Ufficio Politiche Comunitarie e Sport della città insieme agli amministratori e al personale tecnico.

Tra i progetti, la riqualificazione di molte piazze

Nel piano di riqualificazione intitolato “Catania Spazio e Sport” è prevista la ricostruzione di molte piazze e slarghi, tra queste: Piazza Sciascia, Piazza Battiato, Piazza Europa, Piazza Montana, Viale Toledo, Piazza Cardinale Pappalardo (ex Duca di Genova), Via Villa Glori; questi luoghi - afferma Parisi - saranno trasformati in aree attrezzate per il tempo libero e il benessere dei residenti.

Tra le riqualificazioni più importanti di spazi conosciuti citiamo: tutta la zona del Lungomare di Catania, il quartiere suburbano di Librino e Trappeto Nord, oltre a tante altre zone centrali e limitrofe della città. Di importanza strategica - sottolinea Sergio Parisi - la riqualificazione dello Stadio Massimino, la cui base d'asta di ristrutturazione supera i 6,5 milioni di euro. Si è in attesa del completamento della gara, annunciando che 62 aziende hanno presentato le loro offerte; entro agosto (almeno si spera) la società completerà i lavori di ammodernamento del glorioso vecchio Cibali.

Le dichiarazioni dell'Assessore Parisi

"Stiamo lavorando per cambiare il volto di Catania - dichiara l'Assessore allo sport - mediante interventi, che incideranno sul funzionamento dei servizi della e per la città".

Un programma senza precedenti per la città etnea, grazie alla sinergia di vari enti e grazie allo slancio della politica comunitaria che investirà quasi tutti gli altri settori comunali. L'Azienda municipale dei trasporti (Amts) è riconosciuta da tutti come l'azienda leader nelle infrastrutture mobili della città. Al progetto parteciperanno anche Agenzie capaci di promuovere con regolarità nuove assunzioni di personale tecnico. Tutto questo grazie i i fondi messi a disposizione dell'UE. "Un lavoro di squadra", conclude Parisi.