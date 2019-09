Apple ha presentato gli iPhone 11 Pro. A disposizione troviamo il modello base da 5,8” e il modello Max da 6,5”. Per entrambi è prevista per il 20 settembre 2019 l’uscita sul mercato italiano. Sul sito ufficiale sarà possibile effettuare il pre-ordine a partire dalle ore 14.00 del 13 settembre 2019. Si parte da un prezzo di 879 euro in caso di permuta, mentre se si deciderà di acquistarlo senza rendere il proprio vecchio smartphone, si partirà da 1.189 euro per la versione da 64 GB.

Si salirà a 1.359 euro e 1.589 euro rispettivamente per le versioni da 256 GB e 512 GB.

Scegliendo il modello iPhone 11 Pro Max bisognerà aggiungere 100 euro in più per ciascuna delle 3 versioni a disposizione. Gli acquirenti potranno scegliere per le colorazioni grigio siderale, argento, oro e la nuova tonalità verde notte. In attesa del debutto sul mercato italiano, diamo un’occhiata alla scheda tecnica.

Caratteristiche tecniche di iPhone 11 Pro

Il display da 5,8” è un Super Retina XDR con pannello OLED all‑screen avente risoluzione da 2436×1125 pixel a 458 ppi. Il chip è un A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione. Importante novità riguarda il comparto fotografico. Sulla parte posteriore abbiamo una tripla fotocamera da 12 megapixel dotata di ultra‑grandangolo (ƒ/2.4), grandangolo (ƒ/1.8) e teleobiettivo (ƒ/2.0).

A corredo troviamo doppia stabilizzazione ottica dell’immagine, zoom digitale fino a 10×, Flash True Tone più luminoso con Slow Sync ed una serie di modalità di scatto migliorate rispetto alla generazione precedente di iPhone. Riguardo alla fotocamera TrueDepth situata nella parte anteriore, abbiamo 12 megapixel con apertura ƒ/2.2.

Le dimensioni dello smartphone sono 144×71,4×8,1 millimetri per 188 grammi di peso.

Il sistema operativo è iOS 13. La batteria, che si può ricaricare anche in modalità wireless con caricabatterie Qi, permette di avere fino a 4 ore di autonomia in più rispetto ad iPhone Xs. Inoltre, è possibile ricaricarla rapidamente fino al 50% in circa 30 minuti.

Il modello iPhone 11 Pro Max ha praticamente la stessa scheda tecnica. Le differenze riguardano il display da 6,5” con risoluzione da 2688×1242 pixel a 458 ppi e le dimensioni 158×77,8×8,1 millimetri per 226 grammi di peso.

Per il resto si tratta di smartphone identici. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Apple ha presentato anche iPhone 11, un modello più economico rispetto a quelli visti precedentemente, il cui costo più basso è dovuto a specifiche tecniche leggermente inferiori, ma comunque da top di gamma. Anche in questo caso l’uscita in Italia sarà fissata per il 20 settembre 2019 con prezzi a partire da 839 euro (629 euro con permuta).