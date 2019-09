In data 10 settembre 2019 si è svolto presso il Steve Jobs Theather, il consueto evento speciale Apple dove sono stati svelati i nuovi iPhone e altre novità riguardo l'azienda di Cupertino. L'evento si è aperto con la presentazione di Arcade, servizio di videogiochi offerto da Apple, con un costo di 4.99 dollari al mese e sarà disponibile da 19 settembre.

Segue poi la presentazione di Apple Tv+, servizio dedicato alle serie tv dal costo di 4.99 dollari al mese e sarà inoltre diffusa su Netflix, Amazon Prime e altre piattaforme di streaming, la prima serie prodotta Apple dal titolo ''The Morning Show''.

L'evento è stato poi seguito dalla presentazione del nuovo iPad, che andrà a sostituire il modello entry-level e avrà uno schermo da 10.2 pollici, autonomia fino a 10 ore e corpo in alluminio 100% riciclabile. Dopo il nuovo iPad è il turno di Apple Watch, presentata la quinta serie dello smartwatch, con una batteria più potente, che garantisce 18 ore di autonomia e inoltre basterà premere il tasto laterale per chiamare i soccorsi, disponibile dal 20 settembre ad un prezzo a partire dai 459 euro.

Presentazione iPhone 11

Il primo iPhone presentato è l'iPhone 11, successore di iPhone XR. Rispetto all'attuale modello il nuovo smartphone presenta una doppia fotocamera, di cui la seconda sarà grandangolare da 12 megapixel. Molte novità riguardano il comparto fotocamera, dove sono state introdotte nuove funzioni, quali la night mode e i selfie in modalità slow motion. Novità anche per la fotocamera frontale che passa anch'essa a 12 megapixel in grado di registrare video in 4k e in slow motion.

Lo schermo sarà un LCD liquid Retina da 6.1 pollici di nuova generazione. Tutto sarà alimentato dal nuovo processore A13, descritto da Apple come il più potente processore sul mercato e novità anche per quanto riguarda la batteria, che avrà una durata di un'ora in più rispetto all'attuale Xr. Le colorazioni del nuovo iPhone 11 sono: nero, bianco, rosso, verde, viola e giallo. Con un prezzo che parte da 839 euro per la versione da 64GB, presenti anche i tagli di memoria da 128 e 256 GB.

Disponibili dal 20 Settembre.

Presentazione iPhone pro e pro max

Gli iPhone 11 pro e 11 pro max sono i diretti successori degli attuali xs e xs max. Avranno infatti le stesse dimensioni, 5.8 e 6.5 pollici con uno schermo inedito chiamato Apple super retina XDR, ovvero un display oled di nuova generazione, dove non sarà presente il 3D touch, ma rimarrà la versione software chiamato Haptic Touch. Anche questi nuovi modelli monteranno il chip A13 bionic grazie al quale consentirà di avere 4 ore di autonomia in più rispetto ad xs e 5 ore in più rispetto ad xs max e inoltre all'interno della confezione ci sarà in dotazione il caricabatteria da 18W.

Novità per questi due nuovi modelli riguarda il comparto fotocamera che sarà composto da ben tre fotocamere. La prima chiamata ''Grandangolo'' da 12 megapixel con apertura f/1.8 con obbiettivo a sei elementi; la seconda chiamata ''Teleobiettivo'' sempre da 12 megapixel con apertura f/2.0 con obbiettivo a sei elementi; l'ultima chiamata ''Ultragrandangolo'' da 12 megapixel con apertura f/2.4 con obbiettivo a 5 elementi e campo visivo a 120°.

Tagli di memoria da 64, 256 e 512 GB e disponibili in colorazione Midnight green, Nero, Argento e oro. Con un prezzo che parte da 1189 euro per la versione da 5.8 pollici e 1359 euro per la versione Max da 64gb. Tutti i modelli saranno acquistabili dal 20 settembre.