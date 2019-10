iPhone 11 Pro, nuovo top di gamma di casa Apple, è uno dei dispositivi più ambiti dai consumatori. Tuttavia, la punta di diamante dell'azienda di Cupertino (anche in versione standard) sembrerebbe non aver convinto in termini di resistenza. Moltissime le segnalazioni degli utenti che, fin dai primi giorni di utilizzo, hanno lamentato la presenza di macchie e graffi sul display.

Lo schermo di Apple iPhone 11 Pro non convince

Per quanto lodevoli siano le caratteristiche tecniche e software del recente melafonino, ci sono dettagli che non andrebbero mai trascurati.

Per uno Smartphone il display rappresenta lo strumento grazie a cui l'utente riesce ad interfacciarsi con il sistema operativo al fine di compiere le azioni quotidianamente svolte con i propri "compagni tecnologici". Tecnologia IPS, Super Amoled, altissime risoluzioni: concetti su cui gli addetti marketing insistono parecchio, ma in alcune circostanze non sono sufficienti per garantire una piena soddisfazione.

A fronte di una spesa d'acquisto tutt'altro che contenuta fa certamente storcere il naso l'eventualità che lo schermo possa rovinarsi nell'immediato. Purtroppo, nel caso di Apple iPhone 11 Pro ed iPhone 11 sembra stia accadendo proprio questo. Immagini e video dei possessori del device sono state condivise sul web, a riprova dell'accusa:

@Apple so my tweet was taken down but, here is my brand new iPhone 11 with just a week of use, only in pockets. So many scratches! @Josh_Smith pic.twitter.com/58cRuVilTF — Kaxinne Cancinos (@kaxinnecancinos) October 2, 2019

Graffi comparsi dal nulla sui display di Apple iPhone 11 ed 11 Pro

Tentiamo di fare chiarezza: non è strano che i segni di usura facciano la loro comparsa, in qualunque zona di un ipotetico smartphone dovessimo andare a considerare.

Tuttavia, episodi simili sarebbero la logica conseguenza di un utilizzo intensivo nel tempo e, oltretutto, di un contatto diretto tra il device ed altri oggetti spigolosi: si pensi alla classica abitudine di riporre in tasca il telefono, magari in "dolce" compagnia delle chiavi di casa o della propria automobile.

Nel caso dell'iPhone 11 Pro, la vicenda sembrerebbe assumere connotazioni piuttosto misteriose.

Continuando a basarci su quanto segnalato dagli utenti, i graffi comparirebbero anche senza alcun tipo di contatto con superfici affilate che potrebbero provocare un simile imprevisto. In altre circostanze, a saltare all'occhio pare siano specifiche macchie, simili ad impronte, che però non andrebbero via nemmeno procedendo ad una pulizia approfondita del panello. Va comunque precisato il fatto che su nessuna delle unità considerate fosse presente una pellicola protettiva.

Allo stesso tempo, però, si evidenzia come molti degli stessi "segnalatori" avessero già posseduto altre versioni di iPhone durante gli scorsi anni, senza che nulla di tutto questo fosse mai avvenuto.