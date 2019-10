Da poche settimane sono stati immessi sul mercato i nuovi iPhone pro max, pro e iPhone 11, tre nuovi prodotti dell'azienda di Cupertino. Ora a distanza di un mese dall'evento ufficiale, si vocifera già la notizia che Apple sia al lavoro per immettere sul mercato un nuovo iPhone, ovvero iPhone SE 2. Dopo il successo del precedente modello, il quale avevo uno schermo da 4 pollici e le caratteristiche di un iPhone 6s, Apple sembrerebbe decisa ad mettere in commercio la seconda generazione di questo Smartphone definito anche economico.

Rumors sul nuovo iPhone SE 2

Il primo modello ''SE'' fu presentato per la prima volta nel 2016, a distanza di 4 anni, ovvero nel 2020, Apple sembrerebbe ormai decisa a presentare la seconda generazione e sul web sono emersi i primi rumors. Se il precedente modello riprendeva le sembianze di un iPhone 5s, questo modello prenderà le sembianze di un iPhone 8, modello presentato nel 2017 insieme ad iPhone X, l'ultimo a mantenere il tradizionale design stile Apple.

A differenza dell'iPhone 8, questo nuovo modello ''SE'', dovrebbe montare il chip A13, attualmente montato su gli ultimi modelli top di gamma, ovvero iPhone 11 e pro. Altre caratteristiche tecniche saranno la presenza di 3GB di RAM, anzichè 2 di iPhone 8 e sarà disponibile in due tagli di memoria, 64 e 128 GB.

Le dimensioni saranno appunto quelle di iPhone 8, quindi un display da 4.7 pollici, schermo retina, singola fotocamera posteriore da 12 megapixel e quella frontale da 7, lettore di impronta digitale anzichè face-id e corpo in vetro, per garantire la ricarica wirless.

Stando inoltre alle ultime informazioni rilasciate dall'analista Ming-Chi Kuo, questo iPhone a differenza dell'otto, non avrà il 3d touch, come gli attuali modelli presenti sul commercio. Infine le colorazioni disponibili dovrebbero essere solo due, argento e grigio siderale, a differenza del primo modello disponibile in colorazione rosa, argento e grigio siderale.

Prezzo iPhone SE 2

Una delle caratteristiche più interessanti di questo nuovo smartphone sarà sicuramente il prezzo.

Se si fa riferimento al modello del 2016, quindi di prima generazione, è stato immesso sul mercato a 509 euro per la versione da 16 gb, mentre 609 per la versione da 64 gb. Considerando che attualmente l'iPhone 8 costa 449 dollari, nella versione da 64 gb, l'iPhone SE, che automaticamente andrà a sostituire l'iPhone 8, stando a quanto detto sempre dall'analista Ming-Chi Kuo, sarà venduto ad un prezzo base di lancio di 399 dollari e l'obiettivo è raggiungere il target di persone che attualmente utilizzano l'iPhone 6 e 6s e raggiungere delle vendite pari a 30-40 milioni di pezzi venduti in tutto il mondo.