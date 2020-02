Il Coronavirus sta causando problemi in tutto il mondo sia sotto l'aspetto sanitario che economico. Molti sono infatti i ristoranti che sono stati costretti a chiudere, a causa del virus, alcuni cantanti hanno interrotto gli instore e tanto altro. Il Covid-19, questo il nome dato al virus, ha avuto effetti negativi anche sulla nota azienda di Cupertino, Apple. Da sempre apple ha abituato i propri consumatori a presentare ogni anno il successore del proprio melafonino, quest'anno però pare che iPhone 12, potrebbe essere ritardata l’uscita.

iPhone 12: potrebbe ritardare l’uscita sul mercato

Il blocco degli aerei verso la Cina, impedirebbe agli ingegneri Apple di incontrarsi con i partner cinesi e lavorare così al prossimo iPhone. Lo sviluppo di iPhone 12, che dovrebbe essere presentato e lanciato sul commercio, come di consueto, in autunno, potrebbe subire dei ritardi a causa della limitazione dei voli per la Cina. Ogni anno, durante i primi mesi dell'anno, infatti, gli ingegneri di Cupertino si riuniscono insieme a quelli cinesi, per discutere insieme l'assemblaggio del nuovo prodotto.

Questa volta non è ancora chiaro se questo sia già avvenuto, poichè la compagnia aerea United, usata spesso da Apple, ha bloccato le tratte aeree per Shanghai, Hong Kong, Chengdu e Beijing. Se gli ingegneri di Cupertino non dovessero riuscire ad incontrare in tempo i collaboratori cinesi, questo, anche secondo quanto riportato da Reuters, che ha intervistato ex impiegati dell'azienda californiana, sarebbe un grosso male.

Secondo i vari rumors, a febbraio, Apple è già nella fase di sviluppo del nuovo iPhone, dal punto di vista ingegneristico, questo permetterebbe dunque ai collaboratori cinesi di iniziare a produrre il prossimo melafonino, ma in maniera ridotta. Infatti Apple potrebbe far avviare la produzione, per poi in seguito revisionare il processo di produzione. Un ritardo della creazione del prossimo iPhone sarebbe dovuto anche al tempo necessario che l'azienda impiegherebbe per ordinare i processori e altri componenti indispensabili per la creazione del dispositivo.

Anche i mesi a seguire sarebbero molto importanti, perchè è proprio in questi mesi che l'azienda incontra i partner cinesi per testare insieme il nuovo iPhone, discutere insieme sulla catena di montaggio, attuare i test di prova ed eventualmente effettuare le ultime correzioni, prima della presentazione di Settembre.

Possibili caratteristiche iPhone 12

Nonostante ancora i tempi di presentazione siano lunghi, sul web iniziano a comparire i primi rumors e leak del prossimo iPhone. Secondo i concept in rete, dovrebbe essere un design che richiama sia iPhone 4, sia iPhone 11. Fotocamera posteriore composta da 4 lenti e un display da 6.7 pollici.

All'interno dovrebbero esserci un chip A14 e batteria da 4500 mAh, con anche la funziona di condivisione della batteria.Ovviamente sono solamente dei rumors, provenienti da fonti più o meno certe, nulla è ancora ufficializzato dalla stessa azienda.