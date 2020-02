Tempesta d’amore, la soap opera sentimentale in onda su Rete 4, prosegue con le sue vicende. Stando alle anticipazioni, dopo la morte di Romy e l'operazione di Christoph, nuovi colpi di scena stanno per succedere al Fürstenhof. Dopo l'operazione Christoph rimarrà infatti in stato vegetativo, Valentina pagherà per aver investito l’uomo e Annabella continuerà a tramare contro Denise affinché quest’ultima non scopra la verità.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Christoph dopo l'operazione entra in stato vegetativo

A seguito dell'operazione rischiosa alla quale, dopo varie peripezie, Christoph è stato sottoposto, Michael effettua le analisi mediche e constata che l'uomo è rimasto in stato vegetativo. Annabelle, contraria sin da subito all'operazione, non perde tempo per accusare la sorellastra Denise. Quest’ultima è certa che il padre possa sentirla e che possa reagire mandandole dei segnali. Tuttavia, proprio in quel momento, l'uomo smette di comunicare.

Dalle anticipazioni si evince che Annabelle è sempre più preoccupata che Christoph, quando ha aperto gli occhi, abbia capito le reali intenzioni della ragazza: iniettare nelle vene dell'albergatore del veleno. Cosi la bionda Saalfeld, convinta anch'essa che Christoph possa sentirla, lo supplica di perdonarla. Annabelle continua ad osservare i tentativi di Michael di comunicare con l'uomo attraverso una lavagnetta.

Denise grazie al miglioramento delle condizioni del padre, comunicando con esso scopre finalmente i crimini commessi da Annabelle, rimanendo incredula. Per la ragazza è difficile trattenersi da non affrontare la sorella, ma è convinta che il modo migliore per incastrarla sia simulare di non sapere niente. Denise, per non destare sospetto, tenta quindi di riavvicinarsi alla sorella. La Sullivan non ci casca e una volta aver scoperto di essere stata smascherata tenta la fuga, ma Denise e Schulz non le danno tregua.

Anticipazioni: Jessica aiuta Paul, annullando l'appuntamento con Henry

Nelle ultime puntate è molto evidente l'avvicinamento tra Jessica ed Henry. L'estetista e il veterinario stanno per avere il loro primo appuntamento, ma un colpo di scena farà saltare tutto quanto. Le anticipazioni rivelano che a seguito della morte di Romy, Paul dopo aver dato la colpa a Michael affogherà i suoi dispiaceri nell'alcol. Questa situazione non lascerà Jessica indifferente e la donna farà di tutto per stare accanto al suo ex amante, così da dargli il sostegno necessario. La donna quindi, quando, Henry finalmente le proporrà di uscire insieme, troverà il povero Paul completamente ubriaco, spingendola così a decidere di annullare il suo appuntamento per dedicarsi a Luna, loro figlia, e per prendersi cura anche del giovane Lindbergh: un bel gesto che però Henry non prenderà bene.