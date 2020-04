Oggi, dopo tanti rumors e leak, Apple ha presentato al pubblico il suo nuovo iPhone economico, l'iPhone SE di seconda generazione. Dopo varie notizie che prevedevano il rilascio nel mese di aprile e ipotesi sul nome, l'azienda di Cupertino ha deciso di soddisfare la clientela e di proporre al pubblico uno smartphone compatto, con un design tradizionale e ad un prezzo accessibile a gran parte dei consumatori. Dopo il successo del precedente modello SE, del 2016, Apple ha tentato nuovamente la tattica, pensata per quei consumatori che non vogliono abbandonare il classico stile di iPhone e non vogliono spendere molto.

Caratteristiche iPhone SE

Il nuovo iPhone ha il corpo di un iPhone 8, quindi in vetro posteriore con ricarica wireless. Le dimensioni sono 138.4mm di altezza, 67.3mm di larghezza e uno spessore di 7.3mm con un peso di 148 grammi. Il display è un LCD widescreen retina Hd da 4.7 pollici,dotato di true tone. A differenza di iPhone 8, non è dotato di 3d touch, bensì di feedback aptico, che serve a simulare lo schermo 3D, scelta adottata da Apple anche negli ultimi iPhone. La vera differenza di questo iPhone sta però nel processore, il nuovo SE è dotato del processore A13 bionic, l'ultimo processore della casa di Cupertino, attualmente montato su iPhone 11 pro, 11 e 11 pro max.

Il processore rende questo smartphone, seppur piccolo, molto potente e all'avanguardia quasi quanto gli ultimi in commercio.

Modifiche anche per la fotocamera, rimangono invariati i megapixel, che rimangono 12, ma a differenza del modello 8, questo sarà dotato di una camera in grado di fare effetti bokeh, quindi con modalità ritratto e controllo di profondità. Per la fotocamera frontale non ci sono modifiche in quanto sarà sempre da 7 megapixel, non sarà truedepth come iPhone x o successivi, in quanto avrà lo sblocco con impronta digitale e non attraverso il riconoscimento facciale.Altra novità è la possibilità di poter avere due sim, una fisica e una virtuale, chiamata e-sim.

La batteria sarà leggermente maggiore, con una durata fino a 13 ore con riproduzione in video e sarà dotato di ricarica veloce, acquistando a parte il caricatore da 18W. Infine avrà la capacità IP67 che,come iPhone 8, sarà resistente ai liquidi fino ad un massimo di 1 metro di profondità per massimo 30 minuti.

Prezzo e disponibilità

IPhone SE 2020 sarà disponibile in tre colorazioni: Rosso (Product Red), Nero e Bianco e sarà possibile pre-ordinarlo a partire dalle 14:00 di venerdì 17 aprile.

Avrà un prezzo a partire da 499.00 euro per la versione da 64gb; 549.00 euro per la versione da 128gb e infine 669.00 euro per la versione da 256gb. Possibilità anche di dare in permuta il vecchio iPhone e di ottenere così un massimo di 430 euro per acquistare il nuovo modello.