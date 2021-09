Il 14 settembre 2021 è stato un grande giorno per gli amanti dell'iPhone. Apple infatti ha presentato ufficialmente al pubblico di tutto il mondo i nuovi IPhone della serie “13”, rigorosamente in diretta streaming online (in occasione dell’evento “California Streaming”), assieme al nuovo iPad 6 mini e a Apple Watch 7.

I nuovi modelli presentati sono quattro: iPhone 13 standard, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max

Mini e standard

iPhone 13 mini è il più piccolo dei nuovi modelli (5,4”) e pesa appena 140 grammi. Il processore è il Chip A15 Bionic, come l’IPhone 13 “standard”, il quale pesa però 173 grammi.

Entrambi gli smartphone dispongono di una capacità di 128, 256 o 512 GB. Il display è un Super Retina XDR OLED all-screen tuttavia l’IPhone 13 monta uno schermo più grande (6,1”) rispetto al mini (ovviamente!). Doppia fotocamera da 12 MP con grandangolo e ultra-grandangolo per entrambi i modelli. Questi "melafonini" sono disponibili in vari colori: galassia, mezzanotte, blu, rosa, rosso.

Pro e Pro Max

Per quanto riguarda i due telefoni più potenti della serie, ci sono il 13 Pro e il 13 Pro Max, disponibili nei colori grafite, oro, argento e azzurro “Sierra”. Oltre a disporre dei formati di capacità già citati per i modelli precedenti, per la prima volta il melafonino sarà in grado di immagazzinare fino a 1 Terabyte di dati.

Il peso è di 203 grammi per il Pro e di 238 grammi per l’altro. Lo schermo del primo ha le stesse dimensioni dello standard (6,1”) mentre il Pro Max risulta il più grande, con ben 6,7” di diagonale. Il display di entrambi i telefoni è un Super Retina XDR ma con in più la tecnologia ProMotion per un’immagine più fluida. Il chip processore è sempre il Chip A15 Bionic.

La fotocamera è In realtà un sistema di due fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra‑grandangolo.

Tutti i modelli sopracitati funzionano con Face ID e Apple Pay. Tutti i modelli saranno inoltre disponibili con la connettività 5G.

I prezzi

I prezzi dei nuovi iPhone variano in base al modello e alle prestazioni di ciascun dispositivo.

Di seguito li riassumiamo:

Mini:

128 GB - 839 euro

256 GB - 959 euro

512 GB - 1189 euro

Standard:

128 GB - 939 euro

256 GB - 1059 euro

512 GB - 1289 euro

Pro:

128 GB - 1189 euro

256 GB - 1309 euro

512 GB - 1539 euro

1 TB - 1769 euro

Pro Max:

128 GB - 1289 euro

256 GB - 1409 euro

512 GB - 1639 euro

1 TB - 1869 euro

I preordini apriranno dalle ore 14 di questo 17 settembre, mentre saranno disponibili i modelli sul mercato a partire dal 24 settembre.