Lo scorso 15 settembre Apple ha caricato online un documento di supporto che chiarisce le funzionalità della porta USB-C dell'iPhone 15 e 15 Pro.

La ricarica e la carica inversa

Per ricaricare gli iPhone si utilizzano cavi USB-C insieme ad alimentatori che rispettino gli standard USB-C. Questo include cavi USB Power Delivery (PD) in grado di gestire elevate potenze di carica, riducendo così il tempo necessario per raggiungere il 100% di batteria.

Apple consiglia l'uso di alimentatori USB-C da 20W o di quelli forniti in dotazione con i Mac portatili per ottenere una ricarica rapida.

Un'alternativa possibile è utilizzare qualsiasi porta USB-C disponibile su un computer per la ricarica.

Gli iPhone possono anche essere utilizzati per alimentare AirPods, Apple Watch e altri dispositivi di dimensioni ridotte che sono compatibili con la tecnologia USB Power Delivery fino a una potenza di 4.5 watt.

Il trasferimento dati

Il documento conferma che gli iPhone 15 Pro e Pro Max offriranno un miglioramento nella velocità di trasferimento dati rispetto agli iPhone 15 standard. Questi due modelli di fascia alta sono compatibili con lo standard USB 3.2 Gen2, che permette velocità di trasferimento fino a 10 Gbps, mentre le versioni base degli iPhone 15 aderiscono a una variante non specificata dello standard USB 3.

Tuttavia, Apple fa notare che il cavo incluso nella confezione supporta solo lo standard USB 2, più lento nel trasferimenti dati. Per sfruttare al massimo la velocità disponibile è dunque necessario acquistare un cavo con lo standard USB 3 separatamente.

Audio e video

L'USB-C può essere utilizzata anche per l'audio, consentendo di collegare cuffie o altri dispositivi come le nuove EarPods con connettore USB-C (disponibili separatamente).

È possibile collegare diversi tipi di altoparlanti e cuffie utilizzando un adattatore USB-C a jack da 3,5 mm o quello USB-C a Lightning.

Quanto al video, tutti i nuovi iPhone sono in grado di supportare la duplicazione video HDR 4K su un display esterno o una TV utilizzando un cavo USB-C compatibile con DisplayPort o un adattatore.

A differenza di alcuni modelli di iPad dotati di Stage Manager però, gli iPhone non offrono il supporto per una modalità di schermo esteso. Inoltre, i modelli 15 Pro sono in grado di registrare video in formato ProRes direttamente su un dispositivo di archiviazione esterno con risoluzione fino a 4K e a una frequenza di 60 fps.

Per il Carplay (connessione con un'auto) Apple raccomanda di usare un cavo da USB-C a USB-A

Lo standard USB-C è una vittoria maltese

Alex Agius Saliba, eurodeputato maltese, è stato una figura chiave nella promozione del cavo USB-C come standard, spingendo Apple ad adottarlo.

Un anno fa, durante un discorso all'Europarlamento, Agius Saliba ha mostrato una serie di cavi e caricabatterie diversi da un lato e un cavo USB-C dall'altro, sostenendo l'adozione di un caricabatterie unificato.

Ha svolto un ruolo sia tecnico che politico come relatore nella normativa per un caricabatterie unico, collaborando con politici di diverse fazioni per raggiungere un consenso su questa iniziativa, viaggiando fino a Cupertino per discutere la questione con i dirigenti di Apple. L'eurodeputato ha dichiarato di non cercare alcuna controversia, ma di ritenere che un'azienda tecnologica leader non debba obbligare i consumatori ad acquistare caricabatterie di marca originale quando sul mercato esistono soluzioni più versatili.