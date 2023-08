D’estate molti viaggiano e scattano foto per immortalare i momenti più belli delle proprie vacanze. Sia per gli appassionati di fotografia, sia per chi volesse rinfrescare il proprio feed di Instagram con alcune foto particolari, esistono delle applicazioni per smartphone per modificare le immagini, che potrebbero dare un tocco in più agli scatti. Di seguito approfondiamo tre delle più popolari.

Adobe Photoshop Lightroom

Si tratta di un’applicazione molto conosciuta, con più di 100.000.000 di download su Google Play Store. Adobe Photoshop Lightroom permette la modifica di fotografie in modo molto accurato, partendo dalle regolazioni più banali, come luminosità, contrasto, temperatura, arrivando al “color grading”, ovvero un processo di modifica con cui si può cambiare il colore delle luci e delle ombre di una foto.

In questo modo è possibile conferire alle foto l’aspetto di un frame di un film. Il punto forte di questa applicazione è la possibilità di copiare e incollare le modifiche da una foto ad un’altra o, addirittura, di creare e salvare dei preset di regolazioni. Questi preset serviranno ad applicare le stesse modifiche ad una foto in qualsiasi momento. L’unica pecca dell’app è che alcune impostazioni sono a pagamento, quindi bisognerà usare altre applicazioni o altri programmi per completare la modifica delle immagini.

Prequel

Se si è in cerca di un’applicazione che renda le foto uniche e particolari, Prequel potrebbe essere un’ottima scelta. Quest’applicazione fornisce una serie di filtri ed effetti vintage, futuristici o addirittura ispirati a dei film.

Ad esempio, si può trasformare una fotografia qualunque in un frame di un film del regista Wes Anderson, o della Serie TV di successo “Euphoria”. Alcuni effetti permettono anche di “animare” delle foto, ovvero di creare una breve GIF che sembri tridimensionale, partendo da un’immagine statica. Il lato negativo di questo programma è la sua lentezza.

Anche in questo caso, alcuni filtri sono a pagamento, ma quelli gratuiti sono abbastanza per potersi divertire nella modifica.

Dispo Retro Disponsable Camera

Dispo è un’applicazione che non si occupa di modificare le proprie foto, a differenza delle altre app elencate, bensì di scattarle. La sua funzione, infatti, consiste nella simulazione di una fotocamera analogica (“a rullino”).

È possibile scegliere tra varie pellicole virtuali, alcune disponibili gratuitamente, altre solo pagandole, che conferiscano effetti differenti alle proprie foto. È un’applicazione perfetta, dunque, per chi è appassionato alla fotografia vintage. Si può anche scegliere di attivare un’impostazione che renderà disponibili le foto solo il giorno successivo a quello del loro scatto. Insomma, proprio come se si possedesse una macchina fotografica analogica e si dovesse aspettare di sviluppare il rullino, prima di poter vedere il risultato dei propri scatti.