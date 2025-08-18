Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite a Juventibus dal giornalista Luca Momblano, sia il direttore sportivo del Napoli Manna che quello del Milan Tare si sarebbero interfacciati con i massimi dirigenti della Juventus per chiedere informazioni su Dusan Vlahovic.

Juventus, Momblano: 'Sia il Napoli che il Milan hanno manifestato direttamente al club bianconero interesse per Vlahovic'

Il giornalista Luca Momblano ha parlato nelle scorse ore come di consueto ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e riferendosi al centravanti della Juve Dusan Vlahovic ha rivelato: "Sia il Napoli che il Milan hanno manifestato direttamente ai dirigenti della vecchia signora un interesse per il centravanti serbo.

Sostanzialmente alla Continassa sanno che entrambe le società hanno già preso posizione con l'entourage del classe 2000. Manna e Tare si stanno interfacciando tenendo fuori gli allenatori, per fare le cose per bene con la Juventus e cercando di capire al meglio quale sia la situazione del serbo. Non so dire la posizione di Vlahovic rispetto a una squadra rispetto all'altra e non credo che attualmente questo ci debba interessare".

Mombano ha proseguito: "Tanti colleghi del Milan mi hanno sottolineato come Allegri stia insistendo per la figura di Vlahovic. Pare che il toscano abbia lasciato lavorare Tare in autonomia per diversi profili ma che sul classe 2000 pretenda di essere ascoltato. Quindi, se fino a pochi giorni fa dicevo di non registrare contatti diretti fra le due società, oggi invece posso dire che si sono aperte le danze per l'ultimo atto Vlahovic.

Sulle cifre però non percepisco la presenza di particolari paletti e anche se il club bianconero ora potrebbe impettirsi e fare la voce grossa, credo che alla fine si scenderà a compromessi. Perché la volontà di Comolli è una sola, liberarsi del bomber ex Fiorentina".

Napoli, l'infortunio di Lukaku una tegola che potrebbe spingere Vlahovic fra le braccia di Conte

Il Napoli starebbe valutando con grande attenzione la pista che porta a Dusan Vlahovic, complice il grave infortunio rimediato da Romelu Lukaku nell’ultima amichevole contro l’Olympiakos. L’attaccante belga, infatti, ha riportato una lesione di alto grado che potrebbe costringerlo a uno stop di circa tre mesi, privando così la squadra di Antonio Conte di un punto di riferimento fondamentale nel reparto offensivo.

Una situazione che avrebbe accelerato le riflessioni della dirigenza azzurra, intenzionata a non farsi trovare impreparata: da qui l’interesse concreto per il centravanti serbo, ormai considerato in uscita dalla Juventus e profilo ideale per raccogliere il testimone di Lukaku nel periodo di assenza forzata.