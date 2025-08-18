La nazionale italiana femminile di pallavolo parte per la Thailandia, dove nel weekend prenderanno il via i Campionati del Mondo 2025.

La rassegna iridata andrà in scena da venerdì 22 agosto a domenica 7 settembre. Le partite del Mondiale si svolgeranno in quattro diverse città: Bangkok, Nakhon Ratchasima, Chiang Mai e Phuket.

Sarà quest'ultima la location dei match della Pool B, in cui è stata inserita l’Italia. La nazionale guidata dal commissario tecnico Julio Velasco esordirà al Phuket Municipal Stadium contro la Slovacchia, poi affronterà Cuba e Belgio.

Le azzurre si presenteranno alla rassegna iridata forti del trionfo nella Volleyball Nations League e con l’obiettivo di conquistare una medaglia d’oro che manca dal 2002, quando arrivò il successo in Germania.

Giocatrici e staff azzurro hanno appena concluso un collegiale di preparazione al Centro Pavesi di Milano, al termine del quale il CT Julio Velasco ha ufficializzato la lista delle quattordici atlete convocate per il Mondiale.

Il programma dei match dell’Italia e dove vederli in tv

L’esordio ai Campionati del Mondo per l’Italia è fissato per venerdì 22 agosto alle ore 15:30, quando le azzurre affronteranno la Slovacchia, squadra all’esordio nel torneo e sulla carta la più agevole del gruppo.

Domenica 24 agosto alle ore 12:00 la nazionale italiana affronterà invece Cuba, un avversario da non sottovalutare e che ha già dimostrato le proprie qualità negli ultimi incroci. La squadra guidata dal commissario tecnico Julio Velasco chiuderà infine la fase a gironi martedì 26 agosto alle ore 12:00 quando affronterà il Belgio, sulla carta l’avversaria più temibile della Pool B.

Gli orari indicati sono quelli italiani, considerando il fuso orario di cinque ore della Thailandia. Tutti i match dell’Italia saranno trasmessi in diretta tv in chiaro sui canali Rai (verrà poi comunicato successivamente il canale di ciascun match). Sarà possibile seguire le azzurre anche in diretta streaming su RaiPlay e DAZN, mentre come di consueto la copertura completa di tutte le partite dell’evento sarà garantita da Volleyball World TV.

La formula dei Mondiali 2025

I Campionati del Mondo 2025 di pallavolo femminile presentano una grande novità rispetto alle precedenti edizioni. Per la prima volta il Mondiale sarà infatti composto da trentadue squadre, un format frutto della decisione di allargare i partecipanti rispetto alle consuete ventiquattro.

La formula del torneo prevede una fase a gironi iniziale, con otto pool da quattro squadre ciascuno. Le prime due squadre classificate di ciascun gruppo accederanno alla fase ad eliminazione diretta, che si snoderà dagli ottavi fino alle finali, quella per il bronzo e quella per l’oro, che si svolgeranno domenica 7 settembre.