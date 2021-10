Un giovane di soli 25 anni è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale verificatosi in provincia di Crotone e ha perso tragicamente la vita. Dalle prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine che si sono recate sul posto sarebbe emerso che nello scontro sono rimasti coinvolti due mezzi: una Smart su cui stava viaggiando il 25enne e un mezzo pesante. Lo scontro è stato violentissimo e per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo pesante è stato invece soccorso dal personale sanitario e trasferito in ospedale per ricevere tutte le cure del caso.

Gli agenti della polizia stradale sono a lavoro per ricostruire la dinamica di quanto si è verificato. La Statale è al momento chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Crotone, terribile incidente sulla SS 107 Silana-Crotonese: perde la vita un ragazzo di 25 anni

Poche ore fa un ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria, precisamente lungo la strada statale 107 Silana Crotonese, nei pressi del comune di Santa Severina, all'altezza del bivio di Crotonei, in provincia di Crotone. Le notizie sono ancora molto frammentarie, ma sembrerebbe che i mezzi coinvolti nel sinistro sono due: una Smart e un mezzo pesante. A bordo della Smart stava viaggiando un giovane ragazzo di 25 anni, di cui al momento non è stato reso ancora noto il suo nome.

Per cause ancora tutte in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati in modo molto violento. La Smart si praticamente distrutta sul colpo, mentre il mezzo pesante ha terminato la sua corsa fuori dalla carreggiata.

Sul luogo del sinistro si sono precipitati immediatamente i sanitari del 118 che hanno prestato tempestivamente i soccorsi al giovane 25enne.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I sanitari hanno tentato di fare il possibile per rianimarlo, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore aveva cessato di battere subito dopo lo scontro. Il conducente del camion è stato invece stabilizzato sul posto e successivamente, grazia all'intervento di un'ambulanza, è stato trasferito in ospedale per poter ricevere tutte le cure del caso.

Al momento non sono chiare le sue condizioni di salute.

Oltre al personale sanitario sul luogo si sono recati anche gli agenti della polizia stradale che hanno iniziato ad effettuare i vari rilievi di rito per poter ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto e stabilire se ci siano eventuali responsabilità. Sul posto anche il magistrato di turno.

Il tratto della Statale 107 è attualmente chiuso al traffico in entrambi i sensi di marci per consentire le varie operazioni di rimozione dei mezzi rimasti incidentati e la rimozione dei detriti.