Un drammatico incidente stradale si è verificato in provincia di Cosenza, dove un giovane di soli 15 anni ha perso la vita. Da quanto emerso il ragazzo stava viaggiando sul suo motorino quando, per cause tutte in corso di accertamento, si è andato a scontrare contro il fuoristrada dello zio che procedeva in direzione opposta.

Inutili i tempestivi soccorsi da parte dei sanitari del 118, che tramite un elisoccorso l'hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Le forze dell’ordine stanno lavorando a ricostruire i dettagli del fatto.

San Sosti, ragazzo di 15 anni perde la vita in un tragico incidente stradale

Non è stato ancora reso noto il nome del giovane di 15 anni che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 ottobre, ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi in provincia di Cosenza, precisamente nel comune di San Sosti.

Le notizie sono ancora molto frammentarie ma - da quanto emerso dai primi rilievi effettuati dalle forze dell'ordine - il 15enne stava viaggiando a bordo della suo motorino lungo la strada comunale che dalla frazione di Fravitta porta a contrada San Nicola, quando si è andato a scontrare contro un fuoristrada guidato dallo zio. Il sinistro si è verificato in una semicurva presente lungo la strada.

L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento e ad avere la peggio è stato proprio il ragazzo. Lo zio insieme ad alcuni abitanti del luogo ha lanciato immediatamente l'allarme, chiamando i sanitari del 118 e le forze dell'ordine che si sono precipitati sul posto.

I sanitari si sono subito resi conto delle condizioni gravissime in cui versava il giovane e pertanto hanno fatto giungere sul luogo un mezzo dell'elisoccorso, in modo tale da poterlo trasportare più velocemente possibile in ospedale.

Il velivolo è riuscito ad atterrare presso il locale campo sportivo comunale e dopo aver caricato il ragazzo è partito tempestivamente per raggiungere l'ospedale di Cosenza.

Appena giunto in ospedale il personale medico lo ha ricoverato, ma le sue condizioni sono risultate essere immediatamente molto gravi. Dopo alcune ore, nonostante i vari tentativi effettuati per poterlo rianimare, il suo cuore ha cessato di battere e i medici ne hanno dichiarato il decesso.

Le forze dell'ordine stanno lavorando per raccogliere tutti gli elementi utili del caso, in modo tale da poter ricostruire l'esatta dinamica di quanto si è verificato.

L'intera comunità di San Sosti è incredula e gli amici e i conoscenti del giovane si stanno stringendo al dolore dei familiari.