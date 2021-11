Cosenza-Reggina, derby calabrese di Serie B molto atteso, ha fatto registrare 8.506 spettatori, dei quali 324 ospiti. Un record sfiorato, visto che al momento la gara stagionale con più spettatori in serie B è proprio quella tra Reggina e Parma quando al Granillo ci furono 8.600 persone sugli spalti. Un record che molto probabilmente sarà superato breve, visto che per Lecce-Parma, gara in programma domenica alle ore 14, si prevedono oltre 15 mila spettatori.

In tutto, ieri per il derby calabrese, l'incasso del botteghino è stato di 88 mila euro circa.

Numeri discreti per la Serie B, che sicuramente fanno respirare le società dopo un periodo di magra dovuto alla chiusura degli stadi a causa della crisi epidemiologica dovuta al Covid- 19.

Il derby, per la cronaca, è finito 0-1 per la Reggina con gol di Adriano Montalto a inizio ripresa. Adesso la Reggina è seconda in classifica dopo 12 gare, in attesa dei match che si giocheranno tra oggi e domani in Serie B.

Cosenza, coreografia mozzafiato per il derby

Una coreografia imponente è stata dedicata dai tifosi del Cosenza alla loro squadra del cuore.

Una coreografia d'altri tempi, che non si vedeva da tempo negli stadi italiani, chiusi appunto per un anno e mezzo anni a causa del Covid- 19. Di seguito la foto della coreografia.

Le altre gare di Serie B

Il programma di questo 12° turno di Serie B prevede tanti match interessanti. Su tutti, durante la dodicesima giornata del campionato cadetto, si giocheranno Lecce-Parma e Cittadella-Pisa.

Nel primo caso, si tratta di due squadre che molto spesso si sono affrontate in Serie A e stavolta giocheranno contro in Serie B.

Da una parte il Lecce che ha avuto risultati altalenanti finora in campionato ma che, nonostante tutto, è nelle parti alte della classifica: terzo con 21 punti. Dall'altra parte c'è il Parma, delusione di questo campionato, ma ora in netta ripresa. I ducali hanno vinto gli ultimi due match in campionato contro Cittadella e Vicenza, interrompendo una serie di sei gare senza vittorie (il Parma non vinceva dal 12 settembre contro il Pordenone).

Per la gara, come detto, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. L'affluenza è stata agevolata anche dalla decisione della società salentina di vendere i biglietti per donne e under 14 a soltanto 1 euro.

Il Pisa capolista invece affrontare il Cittadella, squadra tosta, che in casa raramente perde punti. I toscani sono in un periodo di difficoltà (solo 3 punti nelle ultime 4 gare) e cercheranno il riscatto in questa sfida.

Molto interessante anche la sfida tra Benevento e Frosinone, mentre sulla carta il Brescia ha la grande occasione di racimolare punti sugli avversari perché ospiterà il fanalino di coda, il Pordenone, ultimo con soli 3 punti in classifica.