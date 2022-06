Ieri, sabato 4 giugno 2022, presso l'Anfiteatro comunale di Rose, nel cosentino, Martina Guida si è aggiudicata la fascia di Miss Egea, nella prima serata delle selezioni di Miss Italia Calabria 2022. Aurora Sanso ha concluso al secondo posto con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza. A completare il podio Miss Be Much, Angelina De Seta. A seguire Antonia Sottile, Alessia Rispoli e Marika Sotero. L’evento a Rose si è svolto nel suggestivo Anfiteatro comunale situato in Piazza della Rinascita, contrada Petraro.

L'emozione di Martina Guida

La ragazza è una 19enne di Reggio Calabria. Dopo aver ottenuto questa fascia, Martina, si è definita molto emozionata in quanto non si attendeva questo risultato. Inoltre ha aggiunto di aver intrapreso questo percorso senza aspettative con l'unico obiettivo di divertirsi. Nella vita di tutti i giorni, Martina Guida è una studentessa universitaria presso l'Ateneo di Messa e frequenta la facoltà TNPEE (riabilitazione con i bambini). Per il futuro del concorso di bellezza, Guida ha dichiarato che proseguirà a vivere questa esperienza con spensieratezza. Infine, ha rivolto un pensiero a chiunque abbia intenzione di provare questa avventura, invitando a provarci in quanto ogni occasione può essere preziosa.

La soddisfazione degli agenti regionali Suriano ed Ambrogio

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio hanno ringraziato Michele Covello per la possibilità che anche quest'anno ci potesse essere la serata dedicata a Miss Egea. Successivamente, i due agenti hanno espresso la loro felicità per aver ricominciato le selezioni nelle piazze calabresi e, per l'occasione, hanno voluto ringraziare il Comune di Rose, nel cosentino, per aver patrocinato la kermesse.

Anche un appello rivolto alla politica da parte di Carmelo Ambrogio e Linda Suriano affinché possa stare vicina alla Calabria. Di recente, Jovanotti è stato proprio in questa regione per registrare il videoclip del suo brano dal titolo 'Alla salute', apprezzando questa terra. L'obiettivo dei due agenti regionali resta proprio quello di organizzare eventi di intrattenimento come le selezioni di Miss Italia Calabria, valorizzando l'immagine della regione, dei suoi territori, oltre che dei talenti e delle bellissime ragazze che partecipano. Presente, all'evento di ieri anche Miss Calabria 2021, Francesca Carolei.