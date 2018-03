Da quel fatale 23 Ottobre 2017 erano passati ben 5 mesi e #fabrizio frizzi si era mostrato volenteroso di ricominciare e di prendere nuovamente in mano la propria vita. Ma nella giornata di lunedì 26 Marzo 2018 è morto, lasciando la moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella. A tre giorni dal decesso, #alfonso signorini ha voluto raccontare nello studio di Matrix cosa è successo davvero al conduttore Rai.

Tv in lutto per la morte di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi aveva da poco compiuto 60 anni; era una persona stimata dai suoi colleghi, non solo per i numerosi successi accumulati nel corso del tempo sia in ambito televisivo che cinematografico, ma anche e soprattutto per il suo modo di essere.

E' sempre stato visto come una persona umile, gentile, sincera e soprattutto disponibile, tutte qualità che gli hanno permesso di entrare nel cuore degli italiani. Così il conduttore de L'Eredità, nonché la voce di Woody in Toy Story, ha lasciato un grande vuoto in casa Rai e nel mondo dello spettacolo. La sua salute era però in condizioni precarie già da tempo e a darne un chiaro segnale è stata l'ischemia cerebrale avuta il 23 Ottobre 2017; Frizzi fu ricoverato d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma, per poi essere dimesso poco tempo dopo. Uscito dalla clinica ospedaliera, aveva informato i suoi fan di non esser riuscito ancora a combattere la malattia, ma che in quel momento la ricerca era l'unica cosa che lo stava aiutando ad andare avanti. Nonostante il suo quadro clinico, ha cercato di riprendere in mano la sua vita, nei minimi del possibile, mostrandosi felice al parco con la moglie Carlotta e la figlia Stella.

A distanza di 5 mesi, Fabrizio Frizzi non ce l'ha fatta. I funerali sono stati tenuti e trasmessi in diretta alle 12 di mercoledì 28 Marzo 2018 nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo [VIDEO], a Roma.

Il dolore di Rita Dalla Chiesa per la perdita di Frizzi

La notizia della morte di Fabrizio Frizzi ha scosso l'intero mondo dello spettacolo, in quanto se ne è andato un uomo amato e rispettato. Tra le diverse personalità di spicco, anche Silvio Berlusconi ha voluto esprimere il suo cordoglio: ''La televisione perde uno dei suoi migliori protagonisti, milioni di italiani perdono quello che consideravano come un amico discreto e fidato'', ha scritto in una nota. Distrutta si è mostrata anche l'ex moglie Rita Dalla Chiesa, la quale ha sempre parlato bene del rapporto che si era instaurato tra loro, anche in seguito alla separazione; sui suoi social pubblica spesso stati nei quali mette in evidenza il profondo dolore che la sta tormentando, a tal punto da non riuscire più a dormire la notte.

Alla stampa, invece, ha solamente dichiarato che Frizzi mancherà a tutti.

La confessione di Alfonso Signorini su Fabrizio Frizzi

Dopo circa tre giorni dalla morte di Fabrizio Frizzi, Alfonso Signorini ha voluto raccontare cosa è successo al conduttore Rai. Ospite nella puntata di Matrix, ha svelato alcuni retroscena della malattia che il romano aveva promesso di spiegare nel momento in cui i medici l'avessero dichiarato guarito. In realtà, il suo quadro clinico era già preoccupante ed irreparabile e questo Frizzi lo sapeva bene [VIDEO]: ''Lui sapeva che non aveva scampo'', ha detto Signorini. In effetti, il giorno in cui fu ricoverato per l'ischemia cerebrale, gli esami medici hanno messo in evidenza masse tumorali molto diffuse e in stadio avanzato; proprio per questo motivo, non è stato possibile intervenire chirurgicamente. Lo staff medico del Policlinico Umberto I di Roma aveva subito spiegato la situazione non solo alla moglie Carlotta, ma anche a Fabrizio Frizzi. Il conduttore si è dunque trovato dinanzi ad una scelta: o aspettare il momento della sua morte senza far nulla oppure rimettersi in gioco, rientrare nel mondo della televisione e portare nuovamente la sua allegria nelle case degli italiani. Come abbiamo potuto vedere, Frizzi ha optato per la seconda soluzione e, secondo Signorini, ''è questo il vero miracolo che ha fatto''. #fabrizio frizzi morte