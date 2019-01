Annuncio

Annuncio

Oramai da Fabrizio Corona si è sentito di tutto, a tal punto che non si è più in grado di distinguere quale sia la verità e quale invece sia la messa in scena. Nella sua ultima apparizione televisiva, avvenuta sabato pomeriggio nello studio di Verissimo, il fotografo dei VIP ha rivelato una serie di presunte verità che non sono andate a genio a molti. Tra le diverse accuse, riportate anche nel suo libro, ha parlato anche della coppia Fedez-Chiara Ferragni, insinuando che la fashion blogger sia stata tradita dal marito.

Verissimo: Fabrizio Corona parla di Fedez e Silvia Provvedi

Dopo aver ammesso che Belen Rodriguez sarebbe stata la sua donna ideale, Fabrizio Corona ha parlato anche delle sue numerose fidanzate [VIDEO]: tra queste c'è anche Silvia Provvedi, ex concorrente del Grande Fratello e adesso ex fidanzata del fotografo catanese.

Advertisement

I due sono stati insieme per ben 3 anni, dal 2015 al 2018, persino nel periodo in cui lui si trovava in cella. A tal proposito, la Provvedi ha più volte dichiarato di non aver passato un bel periodo, soprattutto per via delle difficoltà collegate alla carcerazione del fidanzato. A detta di Corona, il loro rapporto è sempre stato travagliato a tal punto che si sono traditi reciprocamente più e più volte, ma c'è un dettaglio che non è affatto passato inosservato ai telespettatori. A quanto pare, sembrerebbe che Silvia Provvedi lo abbia tradito anche con Fedez, l'attuale marito di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni risponde alle accuse di Fabrizio Corona

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona rilasciate a Verissimo hanno fatto il giro del web nel giro di poco tempo, tanto da arrivare subito ai diretti interessati: sono stati in diversi, infatti, ad aver chiesto spiegazioni a Chiara Ferragni, commentando i suoi post sui social.

Advertisement

Tra i vari commenti, un suo fan ha scritto: 'E' vero che Fedez ti ha tradito con Silvia Provvedi?'. Resasi conto dell'onda mediatica che ha creato Fabrizio Corona, la fashion blogger [VIDEO] ha deciso di rispondere; le sono bastate poche e semplici parole per chiudere definitivamente tutti i Gossip a riguardo. 'Ma ti pare?', ha scritto. Da quanto si evince da questo feedback, sembrerebbe che Chiara Ferragni non abbia per nulla apprezzato quanto dichiarato dal fotografo dei VIP e, soprattutto, che non creda al fatto che suo marito Fedez l'abbia potuta tradire. Resta, dunque, da capire quanto ci sia di vero nelle parole dette sabato pomeriggio a Verissimo.