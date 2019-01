Annuncio

Per un motivo o per l'altro, Adrian, la serie evento di Adriano Celentano, continua ad essere molto chiacchierata sul web. Dopo un'attesa lunga più di un mese, i fan del cantante potranno finalmente visionarla oggi e domani su Canale 5 in prima serata: ma a quanto pare tale informazione sarebbe l'unica ad essere certa. Ebbene sì, perché man mano che passavano i giorni, sono sorti diversi dubbi, primo fra tutti quello sulla presenza di Adriano Celentano nello show di accompagnamento.

Dubbi e polemiche su Adrian

A poche ore dalla messa in onda di Adrian, continuano a sorgere Gossip non indifferenti sul progetto iniziale di Adriano Celentano.

Infatti, secondo quanto riportato prima da TvBlog e poi dal Corriere della Sera, sembrerebbe che i conduttori Michelle Hunziker e Teo Teocoli abbiano deciso di abbandonare lo show di accompagnamento [VIDEO]. I due avrebbero dovuto presentare nove puntate che sarebbero state trasmesse in diretta dal Teatro Camploy di Verona. Sulla drastica decisione della Hunziker e di Teocoli aleggia ancora il dubbio, in quanto alcuni suppongono che sia dovuto al fatto che il copione fosse troppo complesso da recitare e che la situazione, già critica, si sia aggravata ulteriormente per via dell'irrispettoso comportamento del Molleggiato. Secondo alcuni rumors, sembrerebbe che il cantautore non si sia fatto vedere dai conduttori fino a venerdì 18 gennaio.

Incertezze sulla presenza di Adriano Celentano

Se da un lato in Adrian si ripercorreranno le tappe più importanti della vita del Molleggiato, dall'altro non è detto che le nove puntate dello show di accompagnamento potranno avere come vero protagonista Adriano Celentano.

Anche a tal proposito, infatti, vi è una grande incertezza, dovuta prevalentemente al fatto che il cantautore manca dalla TV da circa nove anni e che abbia lasciato Verona [VIDEO], dove intanto si sono svolte le prove al Teatro Camploy. L'ipotesi dunque che il cartoon vada in onda senza lo show di accompagnamento sembrerebbe essere la più plausibile, nonostante avessero confermato la loro partecipazione alcuni volti noti dello spettacolo. Tra questi vi sono Ambra Angiolini, Nino Frassica e Giovanni (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), i quali, nel caso, dovrebbero apparire solo nella terza puntata. Nel frattempo, una testata giornalistica ha cercato di ottenere maggiori informazioni a riguardo, ma la Mediaset ha dichiarato: ''Non abbiamo commenti a riguardo. Non commentiamo niente al momento''. Non resta che attendere l'appuntamento di questa sera per scoprire qualcosa in più.