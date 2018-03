Nel quarantesimo #anniversario del rapimento di Aldo #Moro, il presidente #Mattarella si è recato in via Mario Fani per deporre una corona di fiori nello stesso luogo in cui le Brigate rosse, il 16 marzo del 1978, sequestrarono il presidente della dc, uccidendo cinque uomini della scorta. Presenti le più alte cariche istituzionali [VIDEO], nel ricordo di una delle pagine più nere dell'Italia. Dopo circa due mesi di assoluta prigionia, le "Br" decisero di uccidere Moro. Il suo corpo venne trovato su un'auto lasciata il 9 maggio dello stesso anno in via Caetani, a Roma.

Il profilo

Aldo Moro nacque a Maglie, in Puglia, il 23 settembre del 1916, fu cinque volte presidente del Consiglio.

Tra i fondatori della Democrazia cristiana, partito politico che ebbe un ruolo primario [VIDEO] nella rinascita democratica italiana, fu anche presidente del Consiglio europeo, da luglio a dicembre del 1975; ministro degli Affari esteri, da agosto 1969 a luglio 1972; ministro della Pubblica istruzione da maggio 1957 a febbraio 1959; ministro della Giustizia da luglio 1955 a maggio 1957. Nel 2008, il vescovo di Caserta, Raffaele Nogaro, ha chiesto l'avvio del processo di beatificazione per Moro. definito "uomo d'infinita misericordia, che perdonò tutti".